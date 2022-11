Střílečka Atomic Heart vyjde v únoru, vezme nás do alternativního Sovětského svazu

3. 11. 2022 10:40 | Novinky | autor: Pavel Makal

O akci Atomic Heart víme nějaký ten rok a už při svém odhalení nás zaujala nejen pohledným technickým zpracováním, ale také nevšední estetikou, která se inspiruje v Sovětském svazu 50. let minulého století.

Vývojáři ze studia Mundfish letos na jaře vydali trailer, ve kterém oznámili, že hra vyjde v některém z letošních podzimních měsíců. To ale nakonec bohužel není pravda, Atomic Heart letošní launch nestíhá a budeme si na něj muset počkat do začátku příštího roku, konkrétně do 21. února.

Oznámení doplňuje nový trailer, ve kterém můžete opět ocenit především grafické zpracování a frenetickou akci. Jestli bude Atomic Heart něčím vynikat, pak to bude množství bizarních a různorodých typů nepřátel a zbraní.

Hra se odehrává v alternativní historii, ve které Sovětský svaz ve 30. letech minulého století učinil zásadní pokroky v robotice. Hlavní hrdina je duševně nemocný agent KGB, který byl vyslán na misi do jednoho z vědeckých zařízení, které přestalo komunikovat s okolním světem. Na místě zjistí, že jeho robotičtí obyvatelé se vymanili kontrole a začali s podivnými experimenty.

Atomic Heart vytváří ruské studio Mundfish, které má ovšem centrálu na Kypru. V minulosti pracovalo na VR hře Soviet Lunapark, projekt byl ale zrušen, aby se tým mohl plně věnovat vývoji Atomic Heart. To mimo PC vyjde i na současné generaci konzolí.