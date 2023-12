Střílečka Atomic Heart se v únorovém DLC podívá do groteskního limba

19. 12. 2023 8:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Sovietpunk Atomic Heart se v dalším DLC Trapped In Limbo podívá do groteskně barvitého limba. Čeká na vás nový příběh, protivníci, zbraně a svět, jaký byste v syrové ódě na zlatou éru Sovětského svazu nejspíš nečekali. Na ukázku z chystaného dodatku se můžete podívat výše.

Příběhově Trapped In Limbo navazuje na závěr děje původní hry, kdy následuje jiný konec, než v jakém pokračovalo DLC Annihilation Instinct. Podíváme se do zbrusu nové oblasti Limbo, v němž se musíme potýkat se sérií roztodivných výzev. Úrovně budou mít často logiku, která odporuje běžnému chápání fyziky a prostoru. Sbíráním jablíček si můžete odemykat nové schopnosti, zbraně a kostýmy, které se promítnou i do hlavní hry.

Fantasmagorický svět působí možná až příliš odtrženě od postapokalyptického světa Atomic Heart, o zábavu ale nebude nouze. Dosyta si užijete skákačkových pasáží, obtížných a kreativních bossů i ztřeštěných herních módů, které byste v akční jízdě podobného ražení možná nečekali. Jmenovitě například husí závody nebo karnevalové atrakce. To celé v hřejivě duhové stylizaci plné karamelu a oslepujících vizuálních efektů.

Atomic Heart: Trapped In Limbo vychází 6. února na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S. Majitelé Atomic Passu a herních edic Gold a Premium dostanou DLC zdarma.