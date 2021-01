Strategie Stronghold: Warlords se kvůli multiplayeru opět odkládá

12. 1. 2021 12:32 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Do pokračování populární budovatelské strategie Stronghold jsme se původně měli pustit již koncem září, ale stejně jako na mnohé jiné dolehla i na tvůrce ze studia FireFly pandemie. Ze září se stal 26. leden, tedy datum vzdálené pouhé dva týdny. Ale je to už podruhé, co jsme museli hru Stronghold: Warlords vyhodit z našeho přehledu nových her pro aktuální měsíc.

Tentokrát má zdržení jiné opodstatnění. „Důvodem tohoto odkladu je prostý fakt, že multiplayer hry ještě není připravený na vydání. Narazili jsme s ním na neočekávané problémy (…) a potřebujeme více času k jejich vyřešení,“ stojí v omluvném vyjádření na Twitteru studia.

Tvůrci zvažovali vydat hru již tento měsíc s tím, že multiplayer by přibyl později v rámci updatu, ale nakonec usoudili, že by to vůči natěšeným hráčům nebylo fér. Celá hra i s multiplayerem se proto odkládá na 9. březen, tedy šest týdnů do budoucnosti od předchozího data. Vývojáři se dušují, že je to podruhé a naposledy.