Strategie Iron Harvest dostane zdarma kampaňový mód pro jednoho hráče

31. 5. 2022 11:04 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Strategie Iron Harvest z roku 2020 byla slušnou alternativou ke Company of Heroes, která byla zajímavá především svým zasazením do alternativních 20. let minulého století, kdy první světová válka stále probíhá a dala vzniknout bláznivým bojovým mechům.

Studio King Art svou hru, kterou Vašek ocejchoval sedmičkou, neustále opečovává. Dosud vydalo dvě placená rozšíření, z nichž se to menší Rusviet Revolution soustředí na alternativní Sověty, zatímco to větší Operation Eagle s celou novou kampaní na americkou Usonii.

Jako další v pořadí je v plánu nový mód World Map Campaign, který bude na rozdíl od DLC zdarma pro všechny hráče. Mód hru obohatí o nový způsob singleplayerového hraní proti umělé inteligenci, kde nepůjde jen o jednotlivé bitvy, ale o dominanci na mapě světa.

Tvůrci naznačují, že postupně vydají několik map světa, z nichž každá bude mít několik předpřipravených scénářů, ale také možnost vytvořit si své vlastní výchozí podmínky. První mapa by měla dorazit zhruba za měsíc a jeden z jejích scénářů vykresluje situaci nadvlády jedné frakce a útisku zbylých tří, přičemž vy budete jedni z utiskovaných, kteří mohou své soupeře jedině překvapit.

Vývojáři se kasají, že nový mód má do Iron Harvest vnést velkou míru znovuhratelnosti. Update se dále vrací k dávné kickstarterové kampani a udělá radost všem jejím podporovatelům – konečně byly odeslány slíbené fyzické odměny jako manuál, dioráma, brašna, artbook, figurka a další. Pozdě, ale přece.