Stranger of Paradise v novém traileru vyměňuje nu-metal za Sinatru

27. 1. 2022 13:40 | Novinky | autor: Pavel Makal

Na v pořadí již šestnáctý díl hlavní série Final Fantasy si asi ještě budeme muset nějaký čas počkat, pokud ale máte značku rádi a spokojíte se s netradičním levobočkem, mají pro vás Koei Tecmo a matadoři z Team Ninja dáreček, který dorazí už v březnu. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin zhruba dva měsíce před vydáním vypouští do světa finální trailer, který netradičně hudebně doprovází Frank Sinatra.

Hra nás zaujala hned při svém oznámení, během něhož hlavní hrdina asi stokrát zopakoval, jak moc nenávidí Chaos, svou velmi netradiční image pak podpořila třeba záběry z hraní, kdy hlavní hrdina odchází z trůnního sálu a pouští si na mobilu nu-metal. A nemá sluchátka!

Frank Sinatra v novém traileru je tedy opět krok zcela novým směrem, byť hře propůjčil píseň My Way, která v repertoáru Limp Bizkit figuruje taky. Jen tedy v absolutně jiné hudební i textové podobě. Kromě toho uvidíte samozřejmě záběry ze soubojů, které budou jako obvykle stát za to. Ostatně Team Ninja má na svém kontě nejen sérii Ninja Gaiden, ale také Nioh, takže v žánru soulslike své schopnosti plně prokázal.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin vychází 18. března na PC a současnou i minulou generaci konzolí. Sami jsme zvědavi, jak moc se mu podaří uspět.