Strach z konkurence ovlivňuje vydání. Titan Quest II se opozdí

9. 5. 2025 14:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Fanoušci už asi tušili, ale nakonec to máme černé na bílém. Grimlore Games mířili s vydáním předběžného přístupu pro starověké ARPG Titan Quest II na přelom loňského a letošního roku. Aktuálně je už květen a hra stále nikde, protože se studio rozhodlo vydání odložit na letošní léto.

Důvodem je kombinace strategického načasování a snahy dodat hráčům nejlepší možný zážitek. Podle tvůrců byla v jejich původně stanoveném okně vydání příliš silná žánrová konkurence. V prosinci 2024 vyšel očekávaný předběžný přístup do Path of Exile 2, Diablo IV se nadále snažilo příznivce otrávit kosmetickými balíčky a Last Epoch využilo klopýtnutí konkurence a s dubnovou druhou sezónou zamířila za hranici 150 tisíc hráčů na Steamu (děkujeme PC Gameru). Proto by vydání v podobném období hře pravděpodobně pouze uškodilo.

zdroj: THQ Nordic

Druhým faktorem je snaha o doručení kompletnějšího zážitku. Na základě testů studio vyhodnotilo, že bude lepší vydat obsahově bohatý a dobře hratelný předběžný přístup, který bude lépe reprezentovat finální podobu. Chce, aby hráči z něho odcházeli nadšení a s chutí pomáhat při formování cesty pro další vývoj.

Pozitivní zprávou pro vývojáře a vývojářky ale je, že nedávné uzavřené testování dle nich přineslo „neuvěřitelně motivující“ ohlasy. Na jejich základě studio plánuje lépe vybalancovat jednotlivé aspekty, zlepšit pocit ze soubojů, upravit míření a odladit výkon. Z testů rovněž vyšlo, že hráče oslovila atmosféra spojená s vizuálem a audiem, ale rovněž s průzkumem, který údajně patří mezi nejsilnější stránky projektu. Též si půjde vybrat schéma ovládání s klávesnicí, přiřadit útok na levé tlačítko (byl na pravém) a přidají se efekty upozorňující na nevyužité body schopností.

Přesné datum vydání předběžného přístupu Titan Quest II stále leží ve hvězdách. Lidé z Grimlore Games slíbili, že ho upřesní hned, jak budou připravení. Zároveň se zájemci mohou těšit na další aktualizace stavu, jež by měly být četnější. Dojmy Patrika Hajdy čtěte tady.