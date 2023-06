Stephen King prodal Remedy úvodní citát k Alanu Wakeovi za dolar

26. 6. 2023 10:45 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Stephen King kdysi napsal: „Noční můry nemají logiku a nemá smysl snažit se je nějak vysvětlit; jsou opakem poezie strachu.“ V hororu si oběť neustále klade otázku ‚proč?‘ Ale žádné odpovědi se jí nedostává, a je to tak správně. Neodhalená záhada je to, co si nakonec budeme nejvíc pamatovat. Jmenuji se Alan Wake. Jsem spisovatel.

Těmito větami začíná videoherní thriller Alan Wake. Úvodní slova mistr hororu a jeden z nejúspěšnějších spisovatelů Stephen King prodal Remedy za symbolický jeden dolar. Citát pochází z Kingova článku z roku 2008 pro magazín Entertainment: „Proč Hollywood neumí horor.“ Serveru Eurogamer to během Summer Game Festu potvrdil ředitel finského studia Sam Lake. „Zoufale jsem chtěl, aby Alan Wake odstartovala citace od Kinga, protože jeho styl je srovnatelný s nadpřirozeným hororem, který jsme stvořili,“ vzpomíná Lake.

Alan Wakea ale s Kingem pojí víc, než jen slova, která hru otevírají. Celá hra má styčná témata, která se v románech a novelách rodáka z Maine pravidelně objevují. Počínaje zasazením v odlehlé lokalitě, kde se zastavil čas, přes silné téma nočních můr a jejich projevu v reálném světě pokračuje, a konče samotným protagonistou – démony pronásledovaným spisovatelem, což je i v kingových románech velice častý motiv.

Je tedy víc než pravděpodobné, že pokračování Alan Wake 2, které vychází v říjnu na PC, PS5 a Xbox Series, vzdá Stephenu Kingovi opět své pocty. Z toho, co jsme zatím mohli vidět, bychom se ale mohli dočkat mnohem širšího spektra děsu. Dveře k hrůzám otevírá například inspirace Lovecraftovým kosmickým hororem nebo seriály Twin Peaks či Zóna soumraku.