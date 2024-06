Stellar Blade prodalo milion kusů a zvažuje DLC

25. 6. 2024 13:58 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Akční rubačka Stellar Blade od jihokorejského studia ShiftUp od svého dubnového vydání překonala milník jednoho milionu prodaných kusů. Informaci zveřejnili vývojáři na tiskové konferenci (prostřednictvím Gamemeca), kde si vedle prodejů pochvalovali také hráčské reakce, kteří na agregátoru hodnocení Metacritic kyboržce Eve udělili skóre 9,2. V tomto ohledu má dle finančního ředitele ShiftUp Džae-wooa Ana jít o nejlépe hodnocený titul pro PlayStation 5, kde hra zatím exkluzivně vyšla.

Úspěchu Stellar Blade podle tvůrců pomohlo mimo jiné obsáhlé demo, díky kterému si hráči mohli o akci udělat lepší obrázek a konkrétnější představu. Finanční ředitel ShiftUp dodává, že jejich demo hrálo dvakrát víc lidí než demoverzi Final Fantasy VII Rebirth.

Optimističtí zůstávají tvůrci i do budoucna, kdy se odkazují na hry jako Detroit: Become Human či Ghost of Tsushima, kterých se během prvního roku prodalo mezi 3-6,5 miliony kusy.

Nehodlají navíc usnout na vavřínech a Stellar Blade hodlají zásobovat novými prvky, jako je kupříkladu fotomód. Původně se sice chtěli vyhnout placeným DLC, protože měli v úmyslu poskytnout kompletní zážitek, ale zájem ze strany hráčů je přiměl uvažovat i o potenciálním rozšíření.

Vedle toho ale otevřeně hovoří i o možnosti, že hra dorazí na jiné platformy. Kvůli exkluzivnímu partnerství se Sony se v nejbližší době rozhodně nedočkáme verze pro Xbox, v ShiftUp ale momentálně hodně přemýšlí alespoň o portu pro PC.

zdroj: vlastní video redakce

Rovněž uvažují i o nějaké formě externí spolupráce, z formulace nicméně není úplně patrné, jestli mají na mysli crossover s nějakou jinou značkou, anebo kupříkladu plánují využít zdroje jiného studia, třeba právě k vývoji PC verze.

Každopádně ale ShiftUp hodlá využít synergie se svou starší mobilní gacha střílečkou Goddess of Victory: Nikke – je tak velmi pravděpodobné, že se v ní Eve objeví jako jedna z hratelných postav.