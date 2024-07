Startuje první beta test 5v5 střílečky Concord

12. 7. 2024 16:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Dnes večer započne první fáze beta testu týmové střílečky Concord, debutového projektu Firewalk Studios pod hlavičkou Sony. Vývojáři chtějí před plánovaným vydáním, které připadá na 23. srpna, ozkoušet stabilitu serverů a také posbírat zpětnou vazbu. V první betě vám budou k dispozici čtyři mapy a tři herní režimy, a to rovnou za všech šestnáct hratelných hrdinů, kteří posléze zamíří do plné verze hry.

Pokud máte hru předobjednanou, do hraní se na PC a PS5 budete moct pustit už dnes, 12. července v 19:00, a také k testování přizvat rovnou čtyři kamarády na stejné platformě, kde jste si Concord pořídili. Jestli se do nákupů pouštět nechcete, ale jste předplatiteli PlayStation Plus, pak máte vstup do bety na PS5 zajištěný zrovna tak, ovšem už bez dalších pozvánek. První testovací kolečko potrvá do neděle.

Druhá fáze testování bude probíhat příští týden, konkrétně od 18. do 21. června, kdy už si Concord budou moct vyzkoušet všichni i bez předobjednávky. Během otevřeného beta víkendu bude navíc k dispozici jedna mapa a herní režim navíc, jmenovitě Bone Mines a Area Control.

zdroj: Sony

Postup ve hře se přenáší mezi jednotlivými koly testování, ale už ne do plné verze. Za účast nicméně obdržíte aspoň drobné kosmetické odměny v podobě přívěsku na zbraň ve tvaru žáby a designu členské kartičky.

Concord bude i v rámci bety podporovat cross-play mezi PS5 a PC. Pokud se do týmové střílečky chystáte pustit na počítači, níže můžete zkontrolovat hardwarové nároky.

zdroj: foto: Sony Playstation