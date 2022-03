Starší Resident Evily dostanou update pro současnou generaci konzolí

Resident Evil Village nás (minimálně mě a Bětku) příjemně překvapil, a i když v něm toho strašení moc nebylo, hratelnost byla zábavná a celé to velmi příjemně odsýpalo. Capcom ale zjevně nezapomíná ani na své starší tituly a hodlá jim dát omlazující facelift.

Studio na sociálních sítích uvedlo, že v průběhu letošního roku se dočkáme Resident Evilu 7 a remaků druhého a třetího dílu ve verzích pro PlayStation 5 a Xbox Series X. Velmi příjemnou zprávou je, že majitelé původních verzí z minulé generace dostanou upgrade zdarma. Totéž platí pro majitele PC verze, pro kterou je vizuální zlepšení taktéž v plánu.

Resident Evil 2, 3, and 7 are coming to PlayStation 5 and Xbox Series X|S with visual enhancements later this year!



Those who currently own these games on PlayStation 4 and Xbox One will be eligible for a digital upgrade at no additional cost. pic.twitter.com/MNPZcZBl7i