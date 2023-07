Starfield v animovaných filmečcích představuje lidi a kulturu

26. 7. 2023 16:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Mezihvězdné sci-fi Starfield představuje ve třech krátkých animovaných filmečcích rozdílné koloniální světy, kulturu a lidi, kteří je obývají. Podobně jako v jiných RPG v otevřených světech od Bethesdy by nás měla čekat celá řada rolí, povolání a frakcí, kterým propůjčíte loajalitu. Často za nějaký ten peníz do kapsy.

zdroj: Bethesda

Epizoda Ruka, která krmí nás zavede na oceánskou planetu Volii, konkrétně do města potěšení a neřesti Neon Volii Alpha. Ada a Harper se živí, jak umí, tedy drobnými krádežemi a nějakou tou špinavou prácičkou. Až zkříží cestu megakorporaci Ryujin Industries.

Kyberpunková atmosféra slibuje právě tuto stezku všem potenciálním kapsářům, kteří se ve Starfieldu rozhodnou jít cestou zlodějské gildy. I tady by ale mohly být nuance, třeba možnost se k firmě přidat, nebo se naopak pokusit o její svržení.

zdroj: Bethesda

Město Akila na stejnojmenné planetě v soustavě Cheyenne je hluboce poznamenané kolonizační válkou. Ulicemi bloudí stovky sirotků a jedním z nich je i Vanna-an. Místo vyprahlé a chudé pustiny vidí svou budoucnost mezi hvězdami. Ideální příběh pro všechny, kteří ve Starfieldu chtějí prozkoumávat vzdálené soustavy a dosud neobjevené planety. Jen je třeba mít na paměti, že údržba a oprava lodí také něco stojí.

zdroj: Bethesda

Pokud si budete chtít dopřát nějakou tu explozivní akci a krkolomné stíhací souboje ve vesmíru, měly by vaše kroky ve Starfieldu vést co nejdříve do soustavy Alfa Centauri. Právě tady je totiž hlavní město Spojených kolonií, džunglí obrostlá Nová Atlantida.

Hypermoderní sídlo moci jedné z nejsilnějších frakcí poskytuje přístřeší pro všechny, kteří v běhu udržují kolesa úředního aparátu. A je to právě tady, kde sídlí centrála elitních koloniálních vojáků Vanguard. Podobně, jako když se v Oblivionu přidáte ke gildě bojovníků, kariéra za strážce Spojených kolonií slibuje potírání banditů, rebelů a pořádnou dávku laserů.

Animované filmečky jsou povedené a krásně uvádějí v život atmosféru Starfieldu. Otázkou samozřejmě zůstává, jestli se to povede překlopit i do hry samotné. Vesmírná odysea vychází 6. září na PC a Xbox Series X/S. V den vydání bude dostupná v předplatném Game Pass.