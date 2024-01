Starfield bude po patchi vypadat lépe. Ke stažení bude už tento týden

Bethesda v polovině prosince přislíbila, že do svého vesmírného opus magnum Starfield bude každých zhruba šest týdnů vydávat masivní aktualizaci. Je totiž celá řada prvků a funkcí, na kterých chce studio zapracovat a opravit je. Prvního velkého patche se hráči a hráčky dočkají už tento týden 17. ledna na Steamu a o dva týdny později si jej mohou vyzkoušet úplně všichni. Nabídne přes 100 oprav a vylepšení.

Next week, on January 17, we’ll be putting our biggest @StarfieldGame update yet into Steam Beta with over 100 fixes and improvements, with a planned release date for all players two weeks later. Here’s some of what you can expect: pic.twitter.com/IPpVjuG5OQ