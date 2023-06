Star Wars: The Old Republic mění vývojáře. BioWare se soustředí na Dragon Age

26. 6. 2023 16:10 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Studio BioWare se vzdává většiny vývoje MMORPG Star Wars: The Old Republic, aby se plně soustředilo na chystané Dragon Age: Dreadwolf. I po dvanácti letech stále populární onlinovka ze světa Hvězdných válek tím ale nekončí. Podpory a rozvoje na následující roky se ujímá tým Broadsword Online Games, který pracoval například na Ultimě Online a Dark Age of Camelot. Na poli masivních multiplayerových titulů tedy nejsou žádným nováčkem.

Týmy se momentálně domlouvají na předávání znalostí a společně plánují budoucnost SWTOR na další dva roky. „Hra v žádném případě nemíří do nějakého udržovacího módu. Plány do budoucna počítají s rozšiřováním příběhu, modernizací, přesunem serverů na cloudové řešení a samozřejmě i vyšším množstvím nového obsahu a updatů. To, že přesuneme většinu podpory a technického vývoje k jinému studiu, nám naopak umožní velkou kreativní svobodu,“ vysvětluje producent Keith Kanneg a jedním dechem dodává, že obavy o konci sice chápe, ale nejsou nutné.

„Není to začátek konce, ale nový začátek pro nás. Můžete očekávat patch 7.3.1 ke konci roku a příběhové pokračování s patchem 7.4 kolem vánočních svátků. Z technologické stránky pracujeme na lepší integraci na Steamu a na updatu na rozhraní DirectX 12. O tom všem začneme hovořit v následujících týdnech,“ doplnil Kanneg.

A jak vypadá vývoj Dragon Age: Dreadwolf, ke kterému bude podstatná část týmu Star Wars: The Old Republic převelena? Upřímně, moc toho zatím nevíme. Po několika změnách v křesle výkonného producenta se v něm snad nastálo uvelebil Mark Darrah. Veškeré indicie naznačují, že se ve čtvrtém díle vydáme do císařství Tevinter, a že minimálně do března příštího roku pokračování kultovního RPG nevyjde.