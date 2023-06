Star Wars: Outlaws ukazují pohledné záběry z hraní, vyjdou snad příští rok

12. 6. 2023 20:20 | Novinky | autor: Pavel Makal

Odhalení akční adventury Star Wars: Outlaws patřilo k velmi příjemným překvapením včerejší Xbox Games Showcase, na dnešním Ubisoft Forward jsme se ale konečně dočkali záběrů přímo z hraní. Hlavní hrdinka Kay Vess i její chlupatý společník Nix se v nich dostala do přestřelky, honičky na speederech i do sporu s imperiální důstojnicí.

zdroj: Ubisoft

Na první pohled zaujme skvělá grafika, výraznou nevýhodou je (alespoň z videa silně patrné) kolísání snímkovací frekvence, což ovšem platí pro většinu her prezentovaných na konferenci Ubisoftu. Studio Massive Entertainment (vývojáři The Division) slibují rozlehlý otevřený svět zahrnující různé planety v čele s rudým měsícem Toshara, letecké souboje ve vesmíru i akci, která se podobá sérii Uncharted.

Mazlíček Nix vám bude k ruce díky systému jednoduchých povelů, může například odlákat nepřátele, nebo vám dokonce v zápalu boje přinést účinnější zbraň od padlého protivníka. Hra by ale měla nabízet variabilitu i v příběhových momentech, trailer ukázal možnosti volby v rozhovorech. A pokud by například Kay zvládla nevyvolat během mise poplach, nedostala by se na jejím konci na seznam hledaných.

zdroj: Ubisoft

První hra z otevřeného světa v historii série Star Wars dle slov vývojářů sází na příběh, toulání po širých površích planet i po hustě zabydlených městech, na (ne)opatrné balancování reputace mezi spoustou frakcí i na riskantní, ale o to lukrativnější průzkum vesmíru. Odehrává se v roční pauze mezi pátou a šestou epizodou původní trilogie, podíváme se ale například i na planetu Kijimi, která se objevila až ve Vzestupu Skywalkera.

Akce na palubě Kayiny lodi Trailblazer by měla zahrnovat jak honičky v malých skupinkách, tak i majestátní, obří bitvy. Jízda na speederech se zase neobejde bez různých triků od driftování přes skákání, až po možnost si jízdu zpomalit, označit si nepřátele a po odpauzování je elegantně odpravit.

Star Wars: Outlaws prozatím nemají přesný termín vydání, vývojáři ale slibují, že by se hra měla na pultech obchodů objevit příští rok. Dostupná bude na PC a současné generaci konzolí od Sony a Microsoftu.