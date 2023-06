Ubisoft nás ve Star Wars: Outlaws zavede do otevřeného světa podsvětí Hvězdných válek

11. 6. 2023 19:38 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Hvězdné války už nám daly spoustu her. Mohli jsme si vyzkoušet, jaké to je, být rytířem Jedi, naposledy ve Star Wars Jedi: Survivor. Létali jsme ve stíhačkách a bombardérech, jezdili v kluzácích, samozřejmě strategizovali. Ale velký otevřený svět ve stylu Ubisoftu? Tak to jsme tu ještě neměli.

Jméno francouzské společnosti nezmiňuju nadarmo, protože právě ona na Star Wars: Outlaws pracuje. Podíváme se do galaktického podsvětí, kde Impérium toleruje existenci různých zločineckých skupin a kdo chce přežít, ten se nesmí bát si ušpinit ruce. A nová hrdinka Kay Vess se toho rozhodně nebojí, jak se můžete přesvědčit v úvodním traileru:

zdroj: Microsoft

Z hratelnosti sice nic neuvidíte, ale stačí si počkat na zítřejší Ubisoft Forward a spousta otázek nejspíš bude zodpovězena, protože právě tam se hra představí včetně záběrů z hraní. Už teď každopádně víme, že děj se odehrává během povstání proti císaři.

Hra má vyjít během příštího roku.