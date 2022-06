Star Wars: Knights of the Old Republic II na Switchi nelze dohrát

21. 6. 2022 15:10 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio Aspyr před několika týdny vydalo port remasterované RPG klasiky od Obsidianu Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords pro Nintendo Switch. To je sice chvályhodné, ale má to drobný háček: Aktuální verze hry obsahuje zásadní chybu, která znemožňuje dohrát hlavní příběh, což vyvolává určité otázky ohledně testovacího procesu před vydáním.

Hi, this is a known issue that will be addressed in the next patch. While we cannot provide an ETA at this time, we will definitely let you know when the patch is live. You can click the "Follow" button in this article to get the latest info in your inbox: https://t.co/vJAvEOVdX2 — Aspyr (@AspyrMedia) June 20, 2022

Tvůrci už po nátlaku fanoušků na Twitteru oznámili, že jsou si vědomi toho, že hra v určitém momentu při příletu na planetu Onderon spadne, daná cutscéna se nedá žádným způsobem obejít, a tím pádem blokuje další postup.

Problém má být opravený v příštím patchi, Aspyr ale bohužel momentálně není schopný říct, kdy to bude, za což si vysloužil další štědrou dávku kritiky od naštvaných fanoušků. „Nechci být zlý, ale to nikdo z vašeho týmu tu hru před vydáním nehrál? Jakože od začátku do konce, abyste se ujistili, že se něco takového neděje?“ táže se vcelku oprávněně jeden z nich. Na to už zástupci studia nereagovali, pouze opakují, že tvůrci o problému ví a o dalším postupu budou majitele KOTOR 2 na Switchi informovat.