Staňte se vraní smrtkou v Death's Door od autorů brilantních Titan Souls

31. 3. 2021 8:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Mezi všemi těmi Demon's Souls, Dark Souls nebo Beyond: Two Souls vám mohly uniknout Titan Souls, ale byla by to rozhodně škoda. Šest let starý titul od britského studia Acid Nerve patří mezi velmi originální a zábavné záležitosti s jednoduchým, ale zcela geniálním designem. Hra vyšla na všechny možné platformy a pokud ji náhodou neznáte, určitě si o ní zjistěte víc a 100% si ji zahrajte.

Tento článek nicméně nemá hovořit o Titan Souls, ale o novém projektu od stejných tvůrců z Acid Nerve. Ten nese název Death's Door a využívá podobného námětu jako minule - soubojů s tuhými bossy. Tentokrát to nicméně bude v roli malé Vrány, která se živí sběrem duší umírajících. Je v podstatě něco jako stará dobrá smrtka.

Jednoho dne je jí ale jedna ze svěřených duší ukradena a milá Vrána se vydává do říše, kde nikdo neumírá. Svět je kvůli tomu zaplněný bytostmi, které už dávno měly odejít, ovšem nyní přetékají mocí a chamtivostí. A to samozřejmě nemůžete nechat jen tak, zejména se svými profesními zkušenostmi.

Death's Door slibuje bohatý soubojový systém se zbraněmi na blízko, na dálku, a dokonce i s magií. Bitky s nepřáteli budou náročné a trénink přijde vhod, ale naštěstí si svého bojového opeřence budeme moci upravit tak, aby vyhovoval našemu hernímu stylu.

Autoři slibují smutně krásný svět plný tajemství, pořádnou porci černého humoru a zajímavé postavy. Hra by měla dorazit letos v létě, a to na PC a na současnou a minulou generaci Xboxů. Nenápadný titul, který debutoval v rámci prezentace ID@XBOX byste určitě měli sledovat, už jen kvůli skvělým Titan Souls.