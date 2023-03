Square Enix se chystá vydat podivnou sadu karet s NFT pro Final Fantasy VII

30. 3. 2023 15:43 | Novinky | autor: Jan Slavík

Japonský koncern Square Enix dělá celou řadu věcí. Některé jde snadno pochopit, což platí třeba pro zrušení a pohlcení studia Luminous Productions. Další musíme vyloženě ocenit – třeba citlivé a pečlivé předělávání Final Fantasy VII pro moderní stroje. Ale z jiných zas zůstávají jen rozpaky. Ano, v tomto případě je řeč o tvrdohlavé snaze společnosti stůj co stůj přinutit NFT (non-fungible tokens), aby nějakým způsobem fungovaly ve hrách či alespoň okolo nich.

Firma ohlásila, že se chystá vydat sadu 207 sběratelských karet pro Final Fantasy VII s honosným názvem Final Fantasy VII Anniversary Art Museum: Digital Card Plus. Jeden balíček vyjde v přepočtu na zhruba sedmdesát korun, najdete v něm šest fyzických karet a, pozor, jeden NFT.

NFT se bude vázat k digitální verzi jedné z oněch 207 karet, což by už samo o sobě zasloužilo pozdvižené obočí, ale ještě bizarnější je způsob, jakým se to ve Square rozhodli implementovat, protože NFT, které si koupíte, je zkrátka divné.

Můžete si ho vyzvednout pouze na platformě Enjin, kde si k tomu účelu musíte založit virtuální peněženku. A dál s ním nemůžete prakticky nic dělat. Square neumožní s ním obchodovat nebo ho jakkoliv využívat. Jinak řečeno, půjde se na něj... dívat. Toť vše.

V plné nahotě to ukazuje problém, na který kritici konceptu NFT poukazují už delší dobu: Pořízením získáváte blockchainovou účtenku, ale vazba účtenky na konkrétní předmět a onen samotný předmět jaksi stále zůstávají mimo váš dosah. V tomto případě kartu i nadále vlastní Square Enix a za peníze vás nechá si ji kdykoliv prohlédnout. No neberte to.

Vrcholem tragikomedie je pak instruktážní video s návodem, jak si máte své nakoupené karty správně užít:

zdroj: Square Enix

Nabízí se dotaz, proč vůbec zaštiťovat něco podobného pomocí NFT a, když už to nejde jinak, neprodávat prostě digitální sběratelské karty v nějakém vlastním obchodě, což by se obešlo bez využití platformy třetí strany. Která, jak sám Square Enix ležérně mezi řečí upozorňuje, taky může kdykoliv přestat fungovat a v takovém případě „se může stát, že si svou kartu nebudete moci prohlížet či ji používat“. Na takovou otázku ale znají odpověď asi jen ve Square.

Připomeňme, že se nejedná o jedinou snahu podobného ražení, firma také stále vyvíjí podivnost Symbiogenesis, v níž se chystá pomocí NFT prodávat kusy příběhu. Tak... hodně štěstí?