SpongeBob a Patrick zachraňují Zátiší bikin v nové plošinovce Titans of the Tide

2. 8. 2025 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

„Jste připraveny, děti?“ Na včerejší THQ Nordic se mezi čerstvě oznámenými tituly objevil i zbrusu nový přírůstek do herního světa SpongeBoba. SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide vychází už 18. listopadu 2025 a podle všeho půjde o dosud nejambicióznější dobrodružství slavné mořské houby a jejího věčně roztržitého kamaráda Patricka.

3D skákačka dorazí na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2 a opět ji bude mít na svědomí studio Purple Lamp, které stojí i za předchozími herními adaptacemi Rehydrated a The Cosmic Shake.

„Když se střetnou ega Létajícího Holanďana a Krále Neptuna, výsledkem je čistý podmořský chaos – spektrální pohroma se šíří po celém Zátiší bikin a jen dva (skoro) stateční hrdinové to mohou napravit. SpongeBob a Patrick musí spojit síly, využít své unikátní schopnosti a – snad – zastavit úplné zduchovění jejich světa,“ uvádí oficiální popisek.

Příběh hry volně navazuje na chystaný animovaný film SpongeBob ve filmu: Pirátské dobrodružství a staví do popředí dva charismatické protivníky: Holanďana a Neptuna. Když se jejich vzájemná rivalita vymkne kontrole, celá podmořská civilizace je v ohrožení. SpongeBob a Patrick budou putovat napříč oceánem, kdy navštíví ikonická místa jako Neptunův palác, město Atlantis nebo Horu Bikini a utkají se s bossy, mezi které patří i hibernující Sandy známá z klasické televizní epizody.

zdroj: THQ Nordic

Patrick, který byl v Cosmic Shake pouze doprovodným duchem, se v Titans of the Tide opět stává plnohodnotnou hratelnou postavou s vlastními schopnostmi – umí se přitahovat hákem nebo zahrabávat pod zem. Mezi oběma hrdiny budete během úrovní přepínat mezi oběma postavami podle situace. Kromě tradičního hopsání by mělo dojít i na sjíždění skluzavek, valení balvanů nebo surfování na duchařském prkně.

Stejně jako předchozí díly bude kompletně nadabována v několika jazycích, mezi nimiž čeština bohužel chybí, ale THQ Nordic slibuje původní seriálové dabéry.

zdroj: THQ Nordic

Hra dorazí ve více edicích, včetně sběratelské Ghostly Edition, která nabídne kromě hry i sběratelské předměty jako steelbook, karty, zlatou špachtli, nášivku Holanďana, kosmetický balíček Natural a Tidal Season Pass s přístupem ke všem budoucím DLC. Mezi nimi nebude chybět výzva Plankton’s Portal Challenge nebo obsah inspirovaný chystaným filmem. Pro skalní fanoušky bude pak k dispozici i Bikini Bottom Bundle – Ultimate Edition, který zahrne předchozí hry Rehydrated, Cosmic Shake a Titans of the Tide včetně všech bonusů.