Spolutvůrce Prey a Dishonored láká na své nové retro sci-fi RPG

21. 3. 2024 13:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Spoluzakladatel Arkane Studios, Raphaël Colantonio, spolu s bývalým výkonným producentem Julienem Robym, odhalili svůj připravovaný projekt pod hlavičkou WolfEye Studios. Půjde o zatím nepojmenované retro sci-fi RPG z pohledu první osoby a v současné době se ho Colantonio snaží na GDC propagovat a sehnat tak financování.

Žánr hry naznačily vizuály, které Colantonio sdílel na sociálních sítích a na nichž se výrazně vyjímal nápis „Retro sci-fi RPG“ a také fakt, že půjde o hru viděnou z pohledu první osoby. Víc detailů či obrázků zatím nemáme a vlastně ani nemusí být jisté, že hra vznikne – pokud se Colantoniovi nepodaří hru na GDC udat, může být její osud ve hvězdách.

Pitching new game at GDC with @roby_julien ? pic.twitter.com/TFu1bid2LI — Raphael Colantonio (@rafcolantonio) March 19, 2024

Po úspěšném působení v Arkane, kde se oba pánové podíleli na takových peckách jako Dishonored a Prey, Colantonio a Roby odešli a založili WolfEye Studios. Jejich první hra nového studia vyšla v březnu 2022 a byl to Weird West, který pojal Divoký západ optikou temné fantasy.

Následně si WolfEye zajistilo financování od společnosti Galaxy Interactive, což podle slov generálního ředitele Juliena Robyho podpoří ambice studia a zároveň zachová jeho nezávislost. Tato finanční podpora je připravena pomoci při rozšiřování týmu a dalším rozvoji jejich nového, ambiciózního duševního vlastnictví.

Sneak Peek into our Austin office where we are hard at work on our next game. ? @lucasloredo @stevenandgames pic.twitter.com/o7aiwITn4R — Raphael Colantonio (@rafcolantonio) March 20, 2024

Colantoniův osmnáctiletý odkaz ve společnosti Arkane a Robyho rozmanité zkušenosti, včetně rolí při vývoji Borderlands: The Pre-Sequel a Mafia 3, jsou solidním tvůrčím základem, a to by bylo, aby své nové sci-fi RPG na GDC někomu neudali. Oba mají na svědomí spoustu zajímavých a hlavně kvalitních titulů a kdo by nechtěl nové retro sci-fi RPG?