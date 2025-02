Split Fiction od tvůrců It Takes Two vypadá jako erupce kreativity

15. 2. 2025 9:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Jsou neoddiskutovatelná fakta. Zaklínač 3 je brilantní RPG. Duke Nukem Forever ostudná pitomost. A It Takes Two jedna z nejlepších kooperačních her, která vám ovšem možná způsobí krizi vztahu. Nyní se její tvůrci z Hazelight vracejí s novým titulem, který se jmenuje Split Fiction a opět sází především na kooperaci.

Tentokrát se ovšem vtělíte do dvou spisovatelek, které se snaží prorazit na literárním trhu, což jim má umožnit nová technologická firma. Má to jeden háček. Obě musí nejdřív vstoupit do reality tvořené jejich povídkami a romány. Jedna píše fantasy, druhá sci-fi a shodou okolností a jedné hádky se ocitnou nejprve ve světe nadšené, naivní Zoe, která píše fantasy, na rozdíl od temných, cynických příběhů vědocko-fantastické autorky jménem Mio. Záminka pro kooperaci je ale připravená a hra vás v jejím rámci protáhne spoustou fiktivních světů.

Podle trailerů samozřejmě nezůstaneme jenom ve světech Zoe. Stejně jako v It Takes Two bude hodně záležet na vzájemné spolupráci s druhým hráčem, bez kterého si prostě nezahrajete. Zároveň ale celá odysea bude sloužit jako exkurz do myslí, povah a tužeb obou hrdinek, podobně jako It Takes Two řešilo krizi manželství obou protagonistů.

Hazelight si navíc mohl ještě víc popustit uzdu fantazii, a tak se ve hře budou střídat levely odlišné nejen designově, ale i žánrově. Některé budou skákačka, další ryze akční, jiné zase spíš logický hlavolam a tak dále. Navíc, samotné střídání prostředí, kde jednou jste ve středověkém hradu, pak zase na vesmírné lodi a jindy ve vílím stromě (?), působí jako sekundární motor, kdy asi budete chtít objevovat další a další levely.

Split Fiction vyjde už 6. března na PC, PS5 a Xbox Series X/S.