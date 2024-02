Špionážní thriller Physint od Kodžimy má být poděkováním fanouškům Metal Gearu

13. 2. 2024 8:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Legendární vývojář Hideo Kodžima má v této chvíli hned tři herní želízka v ohni. Příští rok se dočkáme pokračování Death Stranding 2: On the Beach, dále se chystá znepokojivý horor OD a vedle toho se někdy v budoucnu dočkáme i taktické špionážní akce Physint, která by měla přemostit příkop mezi interaktivní hrou a filmem. A právě o posledním jmenovanému titulu se Kodžima trochu rozpovídal ve své dokumentární sérii HideoTube.

Na otázku, jestli otec žánru stealth akcí chystá další Metal Gear, odpověděl Hideo s neurčitostí sobě vlastní: „Znamená to, že vytvoříme novou takticko-špionážní hru ve spolupráci se Sony. Bude to hra a film zároveň, i proto máme partnerství se Sony Pictures. Pokud například vaše máma vejde do místnosti a uvidí vás hrát Physint, bude si myslet, že jde o film,“ zamotává nám hlavu ještě více Kodžima.

„Když jsem se stal nezávislým a založil Kojima Productions, chtěl jsem vytvořit vlastní značku. Proto vznikl Death Stranding. Pak jsem chtěl mít franšízu, tak jsme udělali Death Stranding 2: On the Beach. Dále jsem chtěl ještě něco úplně nového, tak jsme začali s OD. Od té doby jsem měl spoustu nápadů, ale posledních osm let mi lidé každý den na sociálních sítích píší, abych udělal další Metal Gear,“ vysvětluje vývojář a šéf Kojima Productions s tím, že nápad vytvořit Physint dostal v roce 2020, když během pandemie onemocněl a skončil v izolaci.

„Dokonce jsem podstoupil operaci. Bylo to pro mě těžké období, kdy jsem si říkal, že se k hernímu vývoji už nevrátím. Napsal jsem dokonce i závěť, kdyby došlo na nejhorší. V ten moment jsem si uvědomil, že lidé umírají. Je mi 60, za deset let snad oslavím 70 let. Teď doufám, že nikdy nepůjdu do důchodu, ale jestli si fanoušci žádají další akčně-špionážní hru, chtěl bych jim ji dopřát,“ vzpomíná Kodžima.

Spojení hry a filmu bylo japonskému vývojáři vždy blízké. Ostatně Metal Gear Solid 4 dosud drží rekord v kategorii nejdelšího herního filmečku s neuvěřitelnou 71minutovou stopáží. Jenže teď, když Hideo šéfuje vlastní firmě, nemůže se na rok, dva zdekovat a jít si točit filmy.

Řešení nabídl až režisér Guillermo del Toro, se kterým Kodžima spolupracuje. „Říkal mi: ‚Hideo, vždyť už vlastně filmy tvoříš, jen v tom pokračuj.‘ Jeho slova mi skutečně pomohla. Pracujeme s mnoha tvůrci z filmového průmyslu. Přestože bude Physint hra, nebude příliš odlišná od filmů,“ dodává na závěr epizody vizionář.

Asi se nemusíme bát, že by Physint byl jedna dlouhá cutscéna s občasným vstupem hráče... nebo ano? U Kodžimy jeden nikdy neví. Duchovní nástupce Metal Gearu má ale před sebou dlouhou cestu, vývoj totiž naplno začne až po vydání Death Stranding 2: On the Beach, které vychází příští rok.