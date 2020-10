Spider-Man: Miles Morales k předobjednávce přibalí oblek z Into the Spider-Verse

30. 10. 2020 15:40 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Superhrdinský Spider-Man: Miles Morales je jedním z launchových titulů nadcházejícího PlayStationu 5, ve stejný den se vydá i na starší PlayStation 4. Sony teď v jedenáctiminutovém videu se spoustou nových záběrů z hraní ukazuje, proč byste v případě nováčka mezi pavoučími muži neměli váhat a hru si raději předobjednat.

Studio Insomniac Games totiž k předobjednávkám přidá „předčasný přístup“ k obleku, který Miles nosil v předloňském animovaném hitu Spider-Man: Into the Spider-Verse. Jde sice jen o kosmetický doplněk, tvůrci ovšem spolupracovali s autory filmu, kteří jim dali trochu zvláštní radu – někdy může méně snímků za sekundu vypadat lépe než více snímků za sekundu. Minimálně je to element, který Into the Spider-Verse odlišil od ostatních komiksových filmů.

Ve hře si budete moct užít Milesovy akrobatické kousky doplněné o komiksové bubliny. K dalším bonusům za předobjednávku patří speciální hračka Gravity Well, pár bonusových bodíků schopností a další oblek s názvem TRACK, jehož autorem je komiksový výtvarník Marvelu, Javier Garrón, který kreslí přímo komiks Miles Morales: Spider-Man.

Ani jeden z obleků ale podle vývojářů není exkluzivní pro předobjednávky. Můžete to brát jako časově omezenou exkluzivitu. Spider-Man: Miles Morales vychází 12. listopadu pro PlayStation 4 a PlayStation 5.