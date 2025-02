Spekulace: V The Elder Scrolls VI budeme stavět vlastní vesnice i lodě

24. 2. 2025 14:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Do vydání The Elder Scrolls VI zbývá ještě minimálně několik let, je proto jasné, že se tvůrci z Bethesdy zatím nebudou obtěžovat nás zahrnovat informacemi a detaily ohledně herních mechanismů. Občas ale na veřejnost prosákne sice nepodložená, avšak zajímavá zpráva z vývoje.

Známý leaker extas1s ve svém videu na YouTube hlásí, že mu s vývojem obeznámený kolega prozradil, že hra běží na Creation Enginu 2, který jsme viděli už ve Starfieldu, ale že se tvůrcům povedlo ho po technické stránce výrazně vylepšit. Hlavně se prý zaměřili na nahrávací časy, přechody mezi zónami by proto v The Elder Scrolls VI měly být buď výrazně kratší, nebo dokonce okamžité. Že by se snad ve hře od Bethesdy v roce 2027 (nebo kdy) konečně minutu nenačítal vnitřek každé jurty? Kéž by!

zdroj: Archiv

A stejné zvolání můžu rovnou připojit i k další novince: V TES VI prý budeme stavět vlastní vesnice a lodě. Což bych v principu osobně považoval za skvělou zprávu: Nepovinné budování domova, obstarávání vlastního sídla, stavění útočiště, kam se vždycky můžete vrátit, zpravidla výborně pomůže vcítit se do situace a parádně buduje atmosféru. Jen mě nechte si zbudovat vísku, s radostí budu pozorovat, jak vzkvétá.

Problém ale je, že Bethesda je notoricky špatná v uživatelském rozhraní (nejen budovatelských prvků). O stavební režim se v té či oné formě pokusila už ve svých třech posledních hrách, tedy Falloutu 4, Falloutu 76 a Starfieldu, a ve všech třech bylo stavění kvůli pekelnému rozhraní nakonec spíš za trest. Doufám, že ve fantasy odnoži The Elder Scrolls VI na tom bude lépe. Času všechno náležitě vyleštit je přeci jen dost.

Tutéž naději pak vyjádřím i ke zmíněným lodím. Chystané RPG vás prý totiž nejen nechá zbudovat vlastní kocábku, ale také nabídne patřičné vyžití, protože by mělo obsahovat plnohodnotný námořní obsah: Průzkum vodních dálav, vylepšování i zkrášlování plavidla, a dokonce i pořádné námořní bitvy, při kterých budou praskat stěžně a tříštit se paluby. Což by opět bylo úplně super... Pokud se to povede pořádně zpracovat.

A také pokud bude co prozkoumávat. O to se ale nejspíš bát nemusíme. K jistým prvkům tradičního rukopisu Bethesdy můžeme sice mít výhrady, ale budování dechberoucích světů se jim zkrátka a dobře upřít nedá. The Elder Scrolls VI má být co do rozlohy herního světa významně větší než předchozí hry, má obsahovat hned dva světadíly: Hammerfell a High Rock a dokonce dvanáct či třináct velkých měst. Že by se okolo tak velkého kusu země nebylo kam plavit, určitě nehrozí.

Leaker nakonec ještě zmínil, že bychom se už letos v červnu měli dočkat prvních záběrů z hraní, což ale působí přeci jen malinko přitažené za vlasy, protože Bethesda tradičně neukazuje hry v podobné fázi vývoje. Ale uvidíme.