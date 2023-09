Spekulace: Nový Mass Effect nebude open world. Vrátí se k polootevřeným lokacím

11. 9. 2023 11:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Pokračování legendární série Mass Effect je zahaleno hvězdnou temnotou tajemství. Zatím totiž akorát víme, že projekt je v předprodukční fázi a že se na scénu měla vrátit postava Sheparda. To samozřejmě neznamená, že se neotevírá prostor ke spekulacím a kusým informacím nejrůznějších insiderů a leakerů.

Jedna ze spekulací, která údajně koluje mezi lidmi, kteří jsou s vývojem Mass Effect spřízněni, je návrat hry k tradičnímu formátu polootevřených lokací, jak jsme tomu byli zvyklí v původní trilogii. Open world Mass Effect: Andromeda se nekoná. Zaznělo to v herním podcastu The Xbox Two z úst autora Windows Central, Jeze Cordena.

„V souvislosti se Starfieldem se začíná opět skloňovat rozloha otevřených světů. Není to stoprocentní informace, ale šeptanda v průmyslu, že Mass Effect by od obřích úrovní měl upustit a vrátit se ke klasickým, lineárním lokacím,“ míní Corden.

zdroj: BioWare

V zásadě by se nebylo čemu divit, protože právě popuštění hranic mapy bylo jedním z významných důvodů, proč Mass Effect: Andromeda čelila kritice. Nešlo ale ani tak o rozlohu samotnou jako spíš o nezábavné aktivity, kterými byl svět zaplněný. Nudné fetch questy byly na světelné roky vzdálené chytlavým příběhům s dopadem na děj tak, jak je uměla právě původní trilogie.