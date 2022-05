Spekulace naznačují, že by Xbox Game Pass mohlo rozšířit předplatné Ubisoft+

2. 5. 2022 12:55 | Novinky | autor: Pavel Makal

Xbox Game Pass je bez debat nejvýhodnějším předplatným, jaké si v herním světě můžete pořídit. Zejména ve verzi Ultimate, kde máte zároveň k dispozici knihovnu her na Xboxu a PC, cloudové hraní, službu Live Gold a také EA Play, tedy další separátní knihovnu her, kterou Game Pass před časem spolkl.

Spekulace nicméně naznačují, že by se Game Pass mohl v budoucnu stát ještě velkorysejším místem k hraní. Na Redditu se totiž objevily zvěsti o tom, že by jeho nabídku mělo v dohledné době rozšířit i předplatné Ubisoft+. To bylo dlouhodobě dostupné pouze na PC, před časem ale dorazilo i na Xbox, byť stále jako separátní služba. Pokud by ji do sebe Game Pass asimiloval tak, jako se to stalo s EA Play, byla by jeho dominance ještě drtivější.

Informace o tom, že by se tak mělo stát, pochází z oficiálního účtu nizozemského Ubisoftu na sociálních sítích. Právě tam na otázku fanoušků, kdy se Ubisoft+ zařadí do nabídky Game Passu, přišla přímá odpověď, že by se tak mělo stát už brzy. Samozřejmě není jasné, zda se nejedná o pouhé nedorozumění, prozatím berte informaci s rezervou.

Příchod Ubisoft+ do Game Passu (v němž už nyní figuruje značné množství her od tohoto vydavatelství) by zřejmě musel přinést i zdražení služby. Zároveň by ale přinesl i jinou podstatnou novinku: Na rozdíl od jiných předplatných služba Ubisoftu poskytuje kromě základní hry i všechna rozšíření. Můžeme jen doufat, že by se tento princip mohl přelít i do zbytku nabídky.

Kromě této potenciální velké novinky se objevily náznaky, že by nabídku Game Passu, potažmo EA Play, mohly rozšířit dva loňské velké tituly. Řeč je o Battlefieldu 2042 a loňském ročníku série FIFA. Od vydání obou uplynulo už zhruba půl roku, a zatímco FIFA 22 je v polovině svého životního cyklu, zoufalý Battlefield autoři stále ještě připravují na zahájení první sezóny. Možná by uvedení do předplatného mohlo hře vlít aspoň trochu krve do žil.

