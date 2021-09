Spekulace hovoří o možném návratu série Infamous, víc se dozvíme snad ve čtvrtek

6. 9. 2021 16:17 | Novinky | autor: Pavel Makal

Je to už sedm let od vydání třetího a dosud posledního dílu série Infamous s podtitulem Second Son, který posléze ještě doplnil samostatný datadisk First Light. Studio Sucker Punch se místo pokračování zaměřilo na vývoj zbrusu nové značky Ghost of Tsushima, která se v minulém měsíci dočkala upgradované verze pro PlayStation 5.

Infamous ale možná není tak úplně u ledu. Naznačují to nedávné změny na oficiální doméně herní série infamousthegame.com. Té má vypršet platnost příští rok v srpnu, před časem ale byla updatována a nové spekulace naznačují, že bychom se o budoucnosti značky mohli více dozvědět už tento týden na PlayStation Showcase, která je plánována na čtvrteční večerní hodiny.

K situaci se vyjádřil i zakladatel webu Xbox Era Nick Baker, vystupující na Twitteru pod přezdívkou Speshal_Nick, jenž v minulosti v předstihu informoval o celé řadě chystaných projektů. V případě Infamous zmínil, že je to jeden z titulů, jehož existenci se mu nepodařilo potvrdil, jako fanoušek značky by si ale návrat superhrdinské série přál. Uvidíme, zda s ní v

Infamous project rumoured getting announced it at the upcoming Playstation Showcase.



infamousthegame domain updated by Sucker Punch are something for a PS5 game. https://t.co/mL1lYVoksq pic.twitter.com/TpJiejYjpr — Gaming Updates and Countdowns I Ω❄️ (@Onion00048) September 5, 2021

Infamous svůj život započalo v roce 2008 na PlayStationu 3 a vyprávělo příběh Colea McGratha, který díky zvláštní nehodě získal speciální, s elektřinou spojené schopnosti. Vrcholem série bylo o tři roky mladší pokračování, jež se přesunulo do města New Marais a přilehlých bažin, rozšířilo herní možnosti a nabídlo dystopický příběh o tom, jak se lidstvo vyrovnává s novými superhrdiny a smrtící nákazou.

Třetí díl dorazil krátce po launchi PlayStation 4 a fungoval především jako výkladní skříň jeho technologických možností, mimo jiné šlo o jednu z mála her, které využívaly dotykovou plošku ovladače DualShock 4.

Hlavní kouzlo série Infamous tkví především v morálních volbách, díky nimž můžete z hlavního protagonisty udělat ztělesněné dobro, ale také opravdového zmetka. Odlišné životní cesty pak ovlivňují dostupné schopnosti i celkové vyznění příběhu.