Spekulace: Chystá se remake Metal Gear Solid

18. 1. 2023 11:32 | Novinky | autor: Jan Slavík

„Remake Metal Gear Solid bude oznámen mezi únorem a květnem letošního roku,“ hlásá s podezřelou sebejistotou server Areajugones. Vědí něco, co my ne? Těžko říct, server s podobnými oznámeními přichází vcelku pravidelně a, kulantně řečeno, ne vždycky se trefí. Ale na druhou stranu... občas ano.

Nutno doplnit, že se nejedná o úplný blesk z čistého nebe, protože jistá šeptanda okolo tématu žije vlastním životem už od Vánoc, kdy studio Bluepoint, známé zejména díky mistrovsky provedeným remakům starých hitů, poslalo světu následující blahopřání:

zdroj: PS Blog / Bluepoint

Štít odkazuje na fantastický remake Demon's Souls, meč představuje remake Shadow of the Colossus a sekera pochopitelně vzpomíná na práci, se kterou studio pomohlo při vývoji God of War: Ragnarök. Hlavu motá ona zapeklitá čtvrtá krabice.

Najde se řada lidí, kteří jsou si jistí, že nejde o obsah dárku, ale že právě ona bedna jako taková je přímý odkaz na Metal Gear Solid. Jiní jsou zas přesvědčení, že krabice je prostě krabice. Těm by nahrávalo i prohlášení Bluepointu z roku 2021, kdy serveru IGN řekli, že: „Náš další projekt bude něco vlastního.“

Na Redditu pak bují ještě jedna konspirační teorie, a totiž že se jedná o úmyslnou fámu, která má pomoci lapit neznámého leakera, co prozrazuje herním serverům (včetně zmiňovaného Areajugones) chystané novinky pro PS Plus ještě před oficiálním oznámením.

Další lidé ale zas vidí jasnou linku mezi nedávnými spekulacemi o chystané prezentaci State of Play a prosincovým pozdvižením, když se v traileru na čtvrtou kapitolu Fortnite mihla postava, co vypadá jako Gray Fox právě z Metal Gearu.

Inu, hodilo by se snad jen Cimrmanovo: „Nevíme sice nic, ale zato to víme správně.“