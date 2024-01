Spec Ops: The Line vypršely licence, hra skutečně mizí z digitální distribuce

Včera jsme vás informovali o tom, že střílečka Spec Ops: The Line náhle a nečekaně zmizela ze Steamu. Bohužel nyní už víme, že nešlo o chybu, ale plánovaný krok vydavatelství 2K Games.

Hře totiž dle vyjádření společnosti vyprší řada partnerských licencí, a tak nadále nemůže zůstat v prodeji. Ti, kteří si hru v minulosti zakoupili, k ní budou samozřejmě mít přístup i nadále. Je nicméně škoda, že vydavatel nedal o svém plánu vědět v předstihu, aby si potenciální zájemci mohli své sbírky o tento titul stihnout rozšířit.

2K v krátkém vyjádření poděkovalo hráčům za podporu a slíbilo řadu nových her, kterých se dočkáme v letošním roce i v těch příštích. Sám šéf vývoje Spec Ops: The Line nicméně na sociální síti X uvedl, že odstranění z nabídky nedává žádný smysl. Témata, kterým se hra věnuje, jsou podle něj v současnosti aktuálnější než kdy dříve.

Makes no sense - especially because the themes portrayed in @SpecOpsTheLine are more relevant now than ever. Why has this happened @2k @Steam ? https://t.co/BnHnxzQRPp