Soulsovka v mytologické Číně? To je ambiciózní Wuchang: Fallen Feathers

20. 9. 2021 14:20 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Kde jsou ty časy, kdy bylo her typu Dark Souls jako šafránu. Dnes už se v nich člověk pomalu ztrácí. Vedle Dark Souls máme Bloodborne, Sekiro, Lords of the Fallen, The Surge, Mortal Shell, chystá se Black Myth: Wu Kong a nově také Wuchang: Fallen Feathers. Poslední jmenovaná vsadí na historickou Čínu říznout fantasy prvky.

Wuchang: Fallen Feathers na první dobrou zaujme svým zasazením. Odehrává se krátce po pádu slovutné dynastie Ming, kdy jde všechno do kopru. A to až do takové míry, že obyvatele zdejších usedlostí postihla záhadná nemoc způsobující růst peří, ale hlavně pomatení mysli.

Rázem je většina místních pro mladou hlavní hrdinku nepřátelská. A i když na první pohled vypadají docela normálně, závěr vydatných záběrů z hraní výše vás vyvede z omylu. Nákaza umí člověka tak znetvořit, že mu z úst vyroste třeba ptačí hlava. Takový člověk je pak opravdu tuhým bossem.

Zdá se, že čínské studio Leenzee Games je plné talentovaných grafiků, protože Wuchang: Fallen Feathers už na těchto záběrech z alfa verze vypadá vážně dobře. To samé se už ale nedá říct o soubojových animacích, na kterých je třeba ještě odvést kus práce. Ale je to přeci jen ukázka z alfy, od které nemůžeme čekat kvality hotové hry.

I tak je dost patrné, kde se vývojáři inspirovali. Prvky Dark Souls, jako například bodání do zad, a Bloodborne, jako například obouruční sekera a střelba od boku, nelze při sledování videa přehlédnout a nabízí se otázka, zda to Číňané s tou inspirací trochu nepřehnali. Ale to zjistíme, až si hru sami osaháme.

Je to poprvé, kdy se nám Wuchang: Fallen Feathers ukázala, takže se nemůžeme divit, že ještě nedostáváme datum vydání. Vyjít by ale měla na počítačích a nespecifikovaných konzolích.