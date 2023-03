Soulslike Bleak Faith prý zkopírovala animace z Elden Ringu

Málokteré studio si může do portfolia připsat vytvoření unikátního žánru. Ne tak FromSoftware, v jehož dílnách vznikly natolik specifické hry, že se pro ně začal používat termín „soulslike“ podle kultovních her Demon's Souls a Dark Souls. Na vlně popularity tuhých akčních RPG, kde smrt znamená respawn nepřátel a ztrátu zkušeností, se veze řada více i méně úspěšných epigonů. Vzpomeňme například na nedávný Wo Long: Fallen Dynasty.

Jenže někdy herní studia místo inspirace sáhnou rovnou ke kopírování. Podobným nařčením teď čelí studio Archangel, vývojáři indie soulslike Bleak Faith: Forsaken. Hráči a streameři dávají na internet srovnání s Elden Ringem a poukazují na animace, které se nápadně podobají hitu od FromSoftware.

Vývojář z Archangel Studios s přezdívkou Roia v diskuzi na Steamu upřesnil, že veškeré animace, které si studio neudělalo samo, jsou zakoupené assety do Unreal Enginu. „Obchod jsme použili k zaplnění generických částí hry, i tak jsme ale zakoupené položky upravili, aby seděly do celkového kontextu a vyznění. Zhruba 10 % assetů pochází odtamtud,“ přibližuje indie tým s tím, že pokud jde skutečně o kopii práce FromSoftware, pak vina není na jejich straně, ale na straně Epicu. Respektive autorů, kteří ukradené animace v jejich assetovém obchodě prodávají.

K exportu pohybů ze soulsovek se nejčastěji používá software DS Anim Studio, který dokáže upravovat a kopírovat animace z her od FromSoftware.

Saw this footage floating around. Bleak Faith: Forspoken is 100% using animations ripped directly 1:1 from Elden Ring.



I do NOT condone people using my DS Anim Studio software to aid in exporting animations to include in commercial products or sell them on Epic Games Store. pic.twitter.com/9JHGMeu9as