Sony zkouší resuscitovat PS VR2: Tři nové hry dorazí ještě letos

25. 6. 2025 16:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Po poměrně dlouhé odmlce dává Sony konečně jasně najevo, že její headset PS VR2 ještě neřekl poslední slovo. Společnost oznámila hned čtyři nové tituly pro svou virtuální realitu, přičemž tři z nich vyjdou ještě letos.

Jedním z nejzajímavějších přírůstků je Dreams of Another, nová hra od studia Q-Games, která vzniká pod vedením multimediálního umělce Baiyona, známého třeba díky svému podílu na hrách z edice PixelJunk nebo soundtracku pro LittleBigPlanet 2. V jeho novém počinu se ujmete role pozoruhodné „Muže v pyžamu“ a budete utvářet herní svět skrze destrukci. Konkrétně pomocí střelby, která pohlcuje okolní prostředí z kruhových částic. Hra využívá technologii tzv. point cloud renderingu a i mimo VR působí dost fascinujícím dojmem.

Dreams of Another má vyjít někdy na podzim, kromě PS VR2 míří i mimo virtuální realitu na Steam.

zdroj: Q-Games

Ještě dříve, konkrétně 21. srpna, dorazí Grit and Valor - 1949, taktická roguelite zasazená do alternativní historie druhé světové války, kde svými jednotkami budete pohybovat jako po šachovnici. Ta vyšla už letos v březnu na PC, společně s PS VR2 vyjde ve stejný den i na Meta Quest a mimo virtuální realitu na PS5, Xbox Series X/S a Switch.

zdroj: nDreams

Další hrou v letošním výběru je Hotel Infinity od studia Chyr, duchovní pokračování logické záležitosti Manifold Garden. Tentokrát se vydáme do surrealistického hotelu, kde na vás opět čekají prostorové hádanky a experimentální architektura. I tentokrát se dá očekávat kvalitní logický zážitek s velmi výraznou estetikou, který se chystá i na Meta Quest 3.

zdroj: William Chyr

Čtvrtý titul dorazí až v příštím roce. Meteora je vesmírný závodní survival, kde budete překonávat smrtící překážky coby meteor letící ohromnou rychlostí. Od výbušných pásů konkurenčních asteroidů až po ledové bariéry a elektřinou nabitý vesmírný odpad. V originálním žánrovém mixu bude nutné přemýšlet, ale taky pružně reagovat a rozhodovat, jestli chcete energii investovat radši do rychlosti, nebo do odolnosti. Společně s PS VR2 zamíří Meteora i na Steam.

zdroj: Big Boot Games

Oznámení čtveřice her přichází ve chvíli, kdy Sony čelí kritice za dlouhodobě slabou podporu PS VR2. Na nedávné prezentaci State of Play se objevila pouze hra pro virtuální realitu, Thief VR: Legacy of Shadow, která navíc vyjde i na jiných headsetech (což ostatně platí i pro většinu čerstvě oznámených her). Souběžně s tím Meta minulý týden oznámila na PlayStationu konec podpory pro Beat Saber, který je obecně považovaný za klíčový VR titul.

Zatímco konkurence v podobě Microsoftu s Metou spojuje síly v podobě speciální edice headsetu Quest 3S s motivy Xboxu (I Meta Quest je Xbox!), Sony přichází s náznaky, že by PS VR2 mohlo přežívat dál. Zda tyto čtyři tituly rozdmýchají hráčský zájem a podpoří vývoj dalších her, se teprve uvidí.