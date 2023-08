Sony spouští testy cloudového hraní her na PlayStation 5

9. 8. 2023 15:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

To, že Sony hodlá provést zteč do sektoru cloudového hraní, není žádná šokantní novinka – společnost už před dvěma měsíci hlásila, že funkci interně testuje, a slibovala, že uživatelé jejího předplatného PS Plus budou mít v dohledné budoucnosti možnost streamovat hry pro PS5.

A budoucnost, zdá se, právě nastala, protože někteří hráči už od včerejška hlásí, že jim dorazila pozvánka k účasti v beta testování cloudového hraní. Sony potvrzuje, že se jedná o avizovaný plán, jehož první fázi máme právě před očima, ale k samotné službě zatím nesděluje žádné další detaily.

To však neznamená, že bychom o ní snad nic nevěděli, protože o podrobnosti se samozřejmě s radostí ihned podělili samotní hráči, kteří si měli možnost novinku vyzkoušet. Víme proto, že cloudová nabídka momentálně zahrnuje mimo jiné God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, Returnal, Demon's Souls či Death Stranding, a že si služba umí načíst vaše uložené pozice z cloudu, díky čemuž můžete střídat regulérní a streamované hraní, jak se to zrovna hodí.

Ještě zajímavější je možná nastavitelné rozlišení, která vás nechá streamovat v kvalitě od 720p až po 2160p. Sice zatím není úplně jasné, zda se jedná o nativní rozlišení samotné hry, nebo se do 4K upscaluje až streamovaný obraz, ale tak či tak se jedná o dobrou zprávu – vyšší rozlišení pomáhá eliminovat artefakty vzniklé kompresí při přenosu.

zdroj: ArashiGames / ResetEra

Otazník se také zatím vznáší okolo kompatibility s ohlášeným handheldem Project Q – kdyby uměl streamovat hry nejen přímo z konzole přes wi-fi, ale i z cloudu, určitě by zaujal o něco širší zákaznickou základnu. A stejně tak zatím nevíme, kdy přesně bude nová služba dostupná i širší veřejnosti.