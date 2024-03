Sony po sedmi letech vyhrála patentový spor o 11 miliard

30. 3. 2024 12:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Velkým právním vítězstvím pro Sony je rozhodnutí soudce amerického okresního soudu, který zprostil výrobce PlayStationu obvinění z porušení patentované technologie Genuine Enabling Technology (GET) v konzolích a ovladačích PlayStation.

Žaloba, kterou společnost GET podala v roce 2017, požadovala odškodnění ve výši 500 milionů dolarů (11,7 miliardy korun) kvůli tvrzení, že způsob komunikace mezi PlayStationem a jeho ovladačem porušuje patent společnosti GET.

Ten popisuje „metodu a zařízení pro vytváření kombinovaného datového toku“, které jedinečným způsobem zpracovává samostatné signály pro vstupy tlačítek a ovládání pohybu.

Společnost Sony žalobu zpochybnila a tvrdila, že chybí podstatné důkazy, které by prokázaly, že technologie jejích ovladačů odpovídá patentovaným logickým schématům předloženým společností GET. Nedávný rozsudek soudu dal Sony za pravdu a zdůraznil neschopnost společnosti GET prokázat fakticky vinu Sony, jak uvádí server Games Industry.

GET také mimochodem ve stejné věci žalovala i Nintendo, a ačkoliv Nintendo v tomto sporu původně také zvítězilo, odvolací soud v roce 2022 rozhodnutí zrušil. A tak zatímco Sony může slavit a „ušetřených“ 500 milionů dolarů investovat třeba do vývoje her, nad Nintendem zatím pořád visí otazník.