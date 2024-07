Sony nenápadně vydalo jednu z nejlepších RPG strategií Jeanne d'Arc

18. 7. 2024 14:30 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Nemožné se stalo realitou. Je to už 17 let, kdy jsem hrál a recenzoval vynikající japonskou RPG strategii Jeanne d'Arc, která tehdy vyšla na PSP a považuji ji za jednu z nejlepších her, která se na téhle konzoli objevila. Bohužel, od konce PSP se po tomhle historickém fantasy kousku slehla zem.

Tedy až doteď, kdy se najednou Johanka vynořila v rámci PlayStation Plus zdarma a nebo k zakoupení za 260 korun. A pokud máte rádi sRPG nebo prostě RPG strategie japonského střihu, určitě se na Jeanne d'Arc vrhněte. Příběh Johanky z Arku je tu zpracovaný ve skvělém formátu, kdy anime filmečky přežily hlodání zubu času a samotný soubojový systém pořád patří k těm nejlepším v rámci žánru.

Navíc Jeanne d'Arc má opravdu povedený příběh, který hodně pracuje s dramatickými zvraty. Některým momentům těžko uvěříte, že je scenáristé skutečně uvedli v realitu a emocemi se tu nešetří, včetně těch vašich. Jeanne d'Arc i dnes obstojí vedle povedených RPG jako Triangle Strategy nebo Fire Emblem: Three Houses, byť oproti druhému řečenému klade mnohem větší důraz na samotné bitvy a neřeší management skupinky nepravděpodobných hrdinů.

Najdete tu dobové účastníky Johančina tažení i zcela nové hrdiny a každý z nich má své místo a disponuje nezaměnitelnou osobností, samozřejmě kromě svého bojového profilu. Při samotném boji pak musíte přemýšlet, byť je třeba říct, že pokud jste na tento druh her zvyklí, Jeanne d'Arc není obtížná. Opravdu, tenhle kousek byste měli zkusit, pokud k tomuto subžánru chováte byť jen trochu náklonnosti.