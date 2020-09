Sony navyšuje počet dostupných PlayStationů 5

21. 9. 2020 10:28 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Přišel vám v posledních dnech email se smutnou zprávou, že vámi vybraný obchod nebude schopný dodat PlayStation 5 na den vydání, a možná si dokonce počkáte až do příštího roku? Pak se na vás ještě snad usměje štěstí. Sony na oficiálním Twitteru PlayStationu přiznala, že kolem předobjednávek zavládl chaos, za který se omlouvá.

„V následujících několika dnech uvolníme víc konzolí PS5 pro předobjednávky – obchodníci s vámi budou sdílet další detaily,“ stojí v oficiálním vyjádření. To dále slibuje, že koncem roku dorazí další várka strojů. Je tedy možné, že pod stromečkem svoji herní mašinku nakonec přeci jen najdete.

Let’s be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.



Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.



And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun — PlayStation (@PlayStation) September 19, 2020

A to není všechno, co jsme se od Sony dozvěděli. Vypadá to, že po konzolových válkách brzo zbydou pouhé vzpomínky. Už v současné generaci se Sony s Microsoftem začaly vzdalovat svými ideály a blížící se generace to jedině potvrdí. Zatímco Microsoft chce nabízet co nejvíc možností hraní her na co největším počtu platforem, a dělat tak z Xboxu Series X jen další z mnoha herních zařízení, Sony si dál jede svůj uzavřený, dobře známý a vlastně i jednoduchý ekosystém.

Šéf Sony Interactive Entertainment Jim Ryan v rozhovoru s GamesIndustry.biz prozradil, že nemají v plánu nic jako Game Pass, do kterého by sypali své nové hry hned v den jejich vydání. „Katalog her není tím, co by definovalo naši platformu. (…) Nevydáme se takovou cestou, nebudeme dávat nové hry do modelu předplatného. Vyvinout tyto hry stojí miliony dolarů, vlastně přes 100 milionů dolarů. Nebylo by to udržitelné.“

Jde tedy o naprosto opačnou filozofii než v případě Microsoftu, v jehož Game Passu se spousta her objevuje hned v den vydání. Připomeňme, že existuje ještě třetí zajímavý byznys model – hry, které se v den vydání objeví zdarma v Epic Games Store. Nikdo už nám ale neřekne, zda je cesta Microsoftu a Epicu kromě vydavatelů výhodná i pro samotné tvůrce, jejichž hry se dají sehnat (skoro) zadarmo...