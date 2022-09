Sons of the Forest se znovu odkládají, tentokrát snad už naposled

Vývojáři ze studia Endnight Games mají za sebou úspěšný a vydařený survival The Forest, který vyšel v roce 2018 po dlouhých čtyřech letech v předběžném přístupu. Následně se jali vyvíjet pokračování Sons of the Forest, které mělo původně vyjít letos v květnu, než se vývojáři rozhodli pro odklad na říjen. Ani tehdy ale hra nakonec nevyjde.

Ze studia totiž nyní přišla zpráva, že hra potřebuje ještě jeden, poslední odklad: Nově by měla na naše obrazovky dorazit 23. února příštího roku. Důvodem je údajně ambiciózní rozsah, kvůli kterému bylo těžké zvolit správný termín, kdy bude hra hotová. Ten říjnový to tedy nakonec není, doufejme, že s únorem už se vývojáři trefili. Drobnou útěchou vám může být kratičký sestřih několika záběrů ze hry:

Hey Everyone,



Due to the scope of our new game Sons Of The Forest, it has been hard to pinpoint an exact release date, and today we have to delay one last time.



Giving us time to complete the polish we feel is needed, we will release Feb 23, 2023, priced at $29.99USD. pic.twitter.com/9SmeLelmj6