Sonic Frontiers se příští rok bude těšit z řady updatů včetně nových hratelných postav

Nové dobrodružství ježka Sonica s podtitulem Frontiers Pavla nijak zvlášť neoslnilo. Nebavil ho otevřený svět, aktivity v něm, ale ani souboje s bossy, nemluvě o bídné grafické stránce, za což si Sonic Frontiers v recenzi vysloužil pouhých pět bodů z deseti.

To ale nemusí nutně znamenat, že by se nenašli hráči, kteří se i přes nedostatky dobře baví. A právě pro takové hráče mají tvůrci připravenou slušnou várku nového obsahu. Zatím nemáme konkrétní data vydání, ale příští rok postupně dorazí trojice updatů, všechny kompletně zdarma.

New modes, new Koco, new...playable characters!? More Sonic Frontiers content coming your way next year! pic.twitter.com/MoZ8Gtj4Ro