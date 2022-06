Sonic Frontiers nabídne obří svět a propracované souboje

29. 6. 2022 14:55 | Novinky | autor: Pavel Makal

Chystaný Sonic Frontiers má vylepšit otřesnou pověst moderních 3D Soniců, ukázky ovšem zatím vzbuzují spíše rozporuplné dojmy, především kvůli pustému světu a nepřesvědčivé hratelnosti, která prozatím postrádá kouzlo konkurenčních titulů, jako je třeba Super Mario Odyssey.

Sega se nyní vytasila s celou řadou dalších detailů, které mají publiku hru přiblížit a dopomoci k vytvoření konkrétnější představy o tom, co se na nás letos koncem roku chystá. Sonic se se svými přáteli Amy a Tailsem vydává na ostrovy Starfall, aby tu pátral po smaragdech chaosu. Jejich letadlo je ale po cestě vtaženo do podivného portálu, který vede to kybernetického světa. Z něj se Sonicovi podaří uniknout na jeden ze zmíněných ostrovů, který nese jméno Kronos. Jeho úkolem bude najít své přátele a rozřešit tajemství, které obestírá okolní ruiny.

Sega slibuje otevřený svět s množstvím aktivit, vedlejších misí a svobodným průzkumem. Do zmíněného kybernetického světa se budeme pravidelně vracet a právě tyto části hry mají nejvíce připomínat stará Sonicova dobrodružství svou bleskovou rychlostí.

Stejně jako bude herní svět větší než kdy dřív, tak i soubojový systém nabídne v sérii dosud nevídanou komplexnost. Dle slov vývojářů je boj plynulý a umožňuje takticky kombinovat úskoky, odrážení útoků a řetězení komb. V průběhu hry si také budete postupně odemykat nové schopnosti. Pro méně šikovné hráče je k dispozici Auto režim, v rámci nějž můžete složitá komba aktivovat jedním tlačítkem.

Autoři také nabídnou dva herní styly. Action bude vhodný pro nováčky, kterým poskytne přesnější platforming a větší kontrolu nad postavou, High Speed je zas pro veterány, kteří si libují v Sonicově rychlosti.

Sonic Frontiers prozatím nemají přesný termín vydání, mají vyjít letos koncem roku. Těšit se mohou majitelé PC a současné i minulé generace konzolí včetně Switche.