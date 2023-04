Snahy o vývoj třetí hororové Alenky končí. EA ji zakázalo

Říká se, že naděje umírá poslední, ale tady cesta zřejmě nadobro končí. Známý herní vývojář American McGee na Patreonu oznámil ukončení svých snah o vývoj třetího dílu hororové Alenky v říši divů – Alice: Asylum.

O projektu se mluvilo už od roku 2013, kdy se v posledních letech zdálo, že je vše na dobré cestě. McGee postupně dal dohromady malý tým designérů, ilustrátorů, scenáristů a producentů, s nimiž hra začala dostávat konkrétní obrysy. Z dřívějších informací tak třeba víme, že původně mělo jít o příběhový prequel k prvnímu American McGee's Alice, avšak nakonec se koncept přehoupl do přímého pokračování druhého Alice: Madness Returns. Takže by šlo o velké vyvrcholení trilogie, ve kterém by Alenka ztratila paměť a musela postupně dát dohromady své ztracené vzpomínky.

Příběhový nástřel tvůrci doplnili o hromadu doprovodných konceptů, které si můžete prohlédnout v „návrhářské bibli“. Ta má slušných 414 stran a sloužila jako portfolio s kompletní vizí. Jakmile tým tento PDF dokument dokončil, McGee ho společně s produkčním plánem předložil držiteli herní licence, vydavatelství Electronic Arts.

Alice: Asylum has reached The End



After several weeks of review, EA has come back with a response regarding funding and/or licensing for "Alice: Asylum" - Alice had a good run but the dream is over. https://t.co/hyprIq9MpE#gamedev #aliceasylum pic.twitter.com/sIE3bKbaVY