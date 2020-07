Smrt kolonizátorům! Do Civilization VI vstupuje Etiopie

17. 7. 2020 13:12 | autor: Václav Pecháček

Dalším národem, který rozšíří početný zástup hratelných frakcí ve strategii Civilization VI, je Etiopie vedená císařem Menelikem II. Ten ve skutečnosti vládl v letech 1889 až 1913, ale jak je v Civilizaci zvykem, tady s vámi zůstane od počátku lidských dějin někde v době kamenné až do doby, než první etiopský astronaut opustí planetu Zemi.

Co Etiopie přináší? Etiopie přináší víru. Je to civilizace silně zaměřená na náboženské vítězství, k čemuž jí dopomáhá unikátní budova, skalní kostel (doporučuji se podívat na fotky nádherného předobrazu v Lalibele), a také speciální civilizační schopnost „Dědictví Aksumu“ – pokud jsou vaše sídla propojena obchodními cestami s bohatými městy, opět získáte bonusovou víru.

zdroj: Firaxis

Etiopanům se kromě toho náramně daří v horském terénu, který je pro ostatní civilizace často extrémní překážkou. Etiopská speciální jednotka, jízda Oromo, dokonce kompletně ignoruje postih k pohybu v kopcích.

Výsledkem je jasná strategie: Usídlit se v horách, budovat a šířit svou víru, bránit se proti všem agresivním mocnostem – ostatně přesně tak, jak se to Etiopii dařilo dlouhé věky, když zůstala jedním z mála nekolonizovaných afrických států.

zdroj: Firaxis

A kdyby se náhodou náboženské vítězství nezdálo být dosažitelným, vždycky se lze rychle přeorientovat na vítězství kulturní, protože Etiopie si může kupovat archeology i jejich muzea za víru. Což je docela příjemný, flexibilní bonus.

A proč že to vadí těm Gruzíncům? Protože říše královny Tamary se profilovala velice podobně jako nyní Etiopie – tedy jako horská civilizace, jejíž hlavní předností je silná víra. Až na to, že za Gruzínce nikdo moc nehraje, protože jsou celkem vzato docela slabí… No a teď, když dorazila v podstatě vylepšená verze stejného herního stylu, asi budou ještě o něco méně oblíbení.

Tedy, ona ještě tak docela nedorazila, protože Etiopie se ve hře objeví až 23. července, spolu s novými tajnými společnostmi (včetně upírů a uctívačů Cthulhu), distrikty a budovami. Celý balíček si můžete zakoupit buď samostatně, nebo ho dostanete v rámci season passu, který už hráčům nadělil Maye a Kolumbijce.