Slovenská tahovka Tactical Combat Department se inspiruje v sérii SWAT

25. 8. 2021 11:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Jestli v dnešní obšírné nabídce postrádám jeden jediný herní žánr, je to pravděpodobně ten reprezentovaný sérií SWAT. K jejímu brilantnímu čtvrtému dílu z roku 2005 se tu a tam vracím, ale chtělo by to něco moderního. Svým způsobem tomuto požadavku vyhoví slovenský vývojář vystupující jako LukasH, který od roku 2017 sám vyvíjí tahovou strategii Tactical Combat Department.

Jistě, není to ten SWAT, jelikož se nejedná o FPS, leč o strategii, na kterou nahlížíte shora. Ale jinak má vše, co byste od takového titulu čekali. Budete opatrně postupovat se svou elitní jednotkou, strkat kamerky pod dveře, abyste zjistili, co se za nimi ukrývá, vyrážet dveře, oslepovat či rovnou střílet podezřelé, zatýkat ty, kteří váš zásah přežijí, řešit morálku civilistů a tak podobně.

Soudě dle záběrů z hraní, na které se můžete podívat níže, je kladen velký důraz na průzkum oblastí okupovaných nepřáteli. Díky fog of war zprvu nevidíte vůbec nic, ale jakmile se s jedním svým členem dostanete například k oknu, vnitřek místnosti už pro vás nebude tajemství. Avšak poloha jeho obyvatel ano, pokud vám zmizí ze zorného pole.

zdroj: LukasH

Tactical Combat Department zjevně nedělá žádné složitosti. Jednotlivé úkony zásahové jednotky spotřebovávají akční body každého jednotlivce, takže vás čeká zvažování, jak daleko si popoběhnout a kdy konečně přistoupit k otevření dveří, abyste za zbylé bodíky byli ještě schopní nějaké akce.

Na to, že hru tvoří jediný vývojář, který navíc v průběhu vývoje přešel z čistě top down pohledu do plnohodnotného 3D, vypadá hra vážně slušně. Možnost jejího zahrání se kvapem blíží, jelikož Tactical Combat Department vstoupí do předběžného přístupu na Steamu 14. října. Za dalších šest měsíců se očekává její dokončení. Budu držet palce!