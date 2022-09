Slovenská šermířská bojovka Die by the Blade stíhá podzim

26. 9. 2022 15:42 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Slovenské studio Triple Hill Interactive v novém traileru oznamuje datum vydání své šermířské akce Die by the Blade. Na PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 a Xbox One dorazí 3. listopadu, v příštím roce by se pak měla objevit i na Switchi.

Bojovka jeden na jednoho navazuje na duchovní odkaz klasiky Bushido Blade od studia Lightweight z prvního PlayStationu. Pokud budete schopnými šermíři, můžete své protivníky zlikvidovat jedním svižným sekem. Anebo jim pomalu odsekávat jednotlivé končetiny.

Svět Die by the Blade bude nicméně unikátní, nikoliv věrně historicky japonský. Sice v něm narazíte na tradiční katany, kyberpunkové zasazení se samurajskou tématikou ale dává prostor i méně standardním zbraním, oblečkům a obecně divočejšímu vizuálu. Různé typy zbraní mají samozřejmě odpovídající sady pohybů, můžete si tedy vybrat, jestli chcete být rychlým kybernindžou, anebo třeba pomalejším, ale silnějším bojovníkem připomínajícím ozbrojeného zápasníka sumo.

Vedle Bushido Blade se Triple Hill Interactive hlásí také k inspiraci sériemi Dark Souls nebo Way of the Samurai. V soubojovém systému tedy můžete počítat s blokováním a parírováním, naopak nečekejte ukazatele zdraví, které by vám napověděly, kdo vyhrává. Vítězství či mrzká prohra mohou být přitom otázkou milisekund, a tak vám nezbude než se spolehnout na své hbité reflexy.

Čeká na vás příběhová kampaň i lokální a online multiplayer. Celkem se s živými i počítačem ovládanými protivníky můžete utkat v 15 arénách, chybět nebude ani tréninkový režim pro začátečníky.