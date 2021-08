Divoký západ plus kyberpunk? ExeKiller z vás udělá postapokalyptického kovboje

31. 8. 2021 9:45 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

CD Projekt ke kyberpunkovému žánru díky svému Cyberpunku 2077 přilákal spoustu pozornosti, z čehož mohou těžit i jiná herní studia a nezávislá scéna. Je to také případ krakovského týmu Paradark, který na Gamescomu představil své RPG ExeKiller. V něm se dystopie potkává s prostředím Divokého západu, které obohacuje o kyberpunkové a postapokalyptické prvky. A celé se to navíc odehrává v troskách New Yorku.

zdroj: Paradark Studio zdroj: Paradark Studio

Zní to jako hledání společného jmenovatele, který zasáhne co největší cílovou skupinu, ale úvodní trailer nevypadá tak špatně, jak by pesimisté možná čekali. Monumentální radioaktivní bouře, vznášedla nad dechberoucími kaňony i zajímavě vypadající přestřelky mezi kovboji a bandity vlastně z videa nepůsobí vůbec lacině, dokonce z ukázky dýchá jakýsi bladerunnerovský vánek. Na to, že jde o práci pouhých čtyř lidí, je to rozhodně úctyhodný výsledek.

„Jsme fanoušci westernu, postapa, ale taky dark sci-fi, kyberpunku a retrofuturismu, a z mixu těchto žánrů se zrodil ExeKiller,“ říká Amadeusz Wróbel, spoluzakladatel a šéf studia Paradark.

V ExeKillerovi si zahrajete za futuristického lovce hlav, který v pustině shání esence bytí, biočipy zvané S.O.U.L.S., které majitelům umožňují ovládat původní vlastníky. O vykupování čipů mají přirozeně zájem megakorporace, kterým je coby kovboj můžete a nemusíte prodávat. K situacím lze přistupovat velmi různorodě, přičemž tvůrci slibují velkou míru znovuhratelnosti.

Kromě příběhu plného rozhovorů a voleb vás čeká spousta střílení, plížení, loupení, závodění a také… souboje ve vozidlech. Těšit se ale můžete i na dynamické, mnohdy vražedné počasí či na střídání dne a noci, které má mít vliv na možnosti řešení úkolů.

Dějově se vydáte do alternativní historie dvacet let po obřím požáru, který spálil většinu planety a přežila ho jen třetina lidstva. Země je prakticky neobyvatelná, státní uspořádání v troskách, a tak moc převzali podnikatelé. Tenhle New York roku 1998 nezní jako dějiště Přátel nebo Sexu ve městě.

Produktová stránka ExeKillera na Steamu zatím ani nenaznačuje datum vydání, pouze uvádí, že dorazí, až přijde jeho čas.

