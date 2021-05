Sledujte záběry z hraní Far Cry 6. Známe i nové datum vydání

28. 5. 2021 19:14 | Novinky | autor: Pavel Makal

Závěr pracovního týdne byl doslova nabitý představovacími streamy a po včerejším Sonicovi, Dying Light 2 a Horizon Forbidden West všechnu tu parádu uzavřelo Far Cry 6. Jako letitý příznivec značky, který sice pátým dílem opovrhuje, ale jinak Far Cry brání, kudy chodí, ale velkou radost nemám.

Ať už se autoři snaží maskovat skutečnost jakkoli, z prvních herních záběrů to vypadá, že se žádná velká revoluce opět nekoná. Ostrov Yara sice bude pořádně členitý a vůbec poprvé bychom si tak měli užít boj v opravdu velké městské zástavbě, případně využívat pokročilého stealthu a sabotáží, ve skutečnosti to ale všechno vypadá pořád stejně, a to včetně archetypálních vedlejších postav.

Je sice hezké, že si budeme moci ochočovat aligátory, případně se cicmat s beznohým jezevčíkem Chorizem, mnohem více bych ale ocenil, kdyby značka prošla výraznějším přepracováním, jako se to před několika lety stalo s Assassin's Creed. Tak trochu jsem doufal, že když už si vývojáři vzali více času a z původního únorového data vydání hru odsunuli na neurčito, chystá se na nás něco mimořádného.

zdroj: Ubisoft

Far Cry navíc v minulosti umělo okouzlit i technickým zpracováním - druhý nebo třeba čtvrtý díl, který vyšel v době, kdyby byla minulá generace konzolí ještě čerstvá, platily za náramnou podívanou. Šestka žádnou velkou revoluci rozhodně nerozpoutá, nepřišlo ani na zásadnější vylepšení zničitelnosti prostředí, ve které jsem tolik doufal.

Je to škoda, protože kdyby se hra svou divokou akcí přiblížila sérii Just Cause a mohli jste karibský ráj jménem Yara opravdu vykoupat v chaosu, těšilo by se mi na hru přeci jen o něco líp. Takhle mi ze zásadních novinek a inovací vychází snad jen možnost nosit si na zádech batůžek, který funguje jako sovětské kaťuše, a také kůň, jehož můžete osedlat namísto některého z retro bouráků.

Buď jak buď, z jednoho videa je samozřejmě příliš brzy soudit a třeba Far Cry 6 nakonec dopadne úplně jinak. Finální výsledek nakonec na PC i konzole dorazí 7. října letošního roku.