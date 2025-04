Sledujte oficiální představení konzole Nintendo Switch 2

2. 4. 2025 14:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Po měsících čekání se fanoušci a fanynky Nintenda konečně dočkají! Dnes v 15:00 proběhne dlouho očekávaná prezentace Nintendo Direct, která se zaměří na odhalení konzole Nintendo Switch 2. A nejen to – Nintendo během hodinového vysílání představí také první tituly, které na novou platformu zamíří. Očekávání jsou vysoká, protože délka prezentace naznačuje opravdu bohatou nálož informací.

Nintendo se rozhodlo tuto událost podpořit i dalším oblíbeným formátem. Po delší pauze se vrací pásmo Nintendo Treehouse, který bude ve čtvrtek a v pátek od 16:00 vysílat ukázky z hraní nově oznámených her. Čtvrteční stream potrvá čtyři hodiny a páteční tři hodiny, jak uvádí oficiální aplikace Nintendo Today!, což opět naznačuje nevídané množství trailerů, rozhovorů a podrobností.

Nedočkavci navíc nebudou muset dlouho čekat na první dojmy z hraní. Už v pátek proběhnou první eventy Nintendo Switch 2 Experience v New Yorku a v Paříži, kde si zájemci budou moct konzoli osobně vyzkoušet. V dalších týdnech se podobné akce rozšíří i do dalších zemí, do Česka nicméně tentokrát turné nezamíří. Osobně si pojedu Switch 2 osahat příští týden do Londýna, pochopitelně pak na webu najdete i moje první dojmy z hraní na nové konzoli.

V posledních dnech se objevilo několik zajímavých neoficiálních informací. Nejčastěji se hovoří o ceně 400 dolarů (cca 10 000 Kč) a o uvedení na trh v červnu letošního roku. Pokud jsou tyto zprávy pravdivé, Nintendo by mohlo výrazně oživit letní herní sezónu, která bývá tradičně spíše klidnější.

Dalším důležitým tématem je podpora vývojářů třetích stran. Podle informací z nedávné konference GDC se zdá, že Nintendo zatím devkity nové konzole poskytlo pouze vybraným studiím a vydavatelům, se kterými má dlouhodobě dobré vztahy. To znamená, že někteří vývojáři na svou šanci vyvíjet hry pro Switch 2 teprve čekají. Jak to bude s exkluzivitami a podporou, se ale dozvíme už dnes odpoledne.

Nintendo tedy rozjíždí svůj velký rok ve velkém stylu. Bude Switch 2 hitem? To ukážou nadcházející hodiny, dny a týdny. Sledujte dnešní prezentaci na YouTube nebo Twitchi.