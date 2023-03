Sky of Tides vypadá jako sci-fi Disco Elysium

20. 3. 2023 12:29 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Pokračování brilantního narativního RPG Disco Elysium se kvůli soudním tahanicím ve studiu ZA/UM zřejmě jen tak nedočkáme. Hlad po výpravném dobrodružství, kde vaše rozhodnutí mají váhu a zásadně ovlivňují vývoj příběhu, by ale mohla zažehnat sci-fi adventura Sky of Tides. Na trailer se můžete podívat výše.

Kataklyzma rozervalo svět Numen na devět levitujících planetoidů. O vliv nad osudem nespočtu duší, které roztříštěnou planetu obývají, se přetahují dvě mocné frakce: Syndikát, skrz svůj de facto monopol na vzácné minerály Corron, jež pohánějí vědecký pokrok, a řád Svrchovaných, kteří zase baží po návratu ke ztracenému civilizačnímu uspořádání a tradiční kultuře.

Ústřední postavou v celém soukolí pletich je mladá Rin. Dcera syndikátního výzkumníka, který odhalí masivní konspiraci v nejvyšších sférách mocenského vlivu a záhy beze stopy zmizí z numenského povrchu.

zdroj: Foto: Se Svolením Loft Sky Entertainment

Hratelnost vábí na unikátní a nápaditý svět. Každý z devíti planetoidů je diametrálně odlišný se svou charakteristickou flórou, faunou a vizuálním zpracováním. Obrovský důraz bude kladen na vaše rozhodnutí a budování postavy ve zvláštním světě.

Rozmotávání zápletky sice bude ovlivněno dialogovými volbami a číselnými statistikami vaší postavy, ale svět bude reagovat třeba i na to, jak jste oblečeni nebo jak zacházíte s prostředím a předměty. Pozor si budete muset dávat nejen na to, co říkáte, ale také jak to říkáte. Místní obyvatelé se totiž nebojí verbální konfrontace.

Sky of Tides by mělo vyjít ve třetím kvartále letošního roku. Už teď si ale můžete hru přidat do seznamu přání na Steamu.