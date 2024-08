Skvělý Broken Sword se vrací, jeho vizuálně předělaná Reforged verze vyjde za měsíc

16. 8. 2024 16:30 | Novinky | autor: Aleš Smutný

To, že je první Broken Sword, nesoucí podtitul Shadow of the Templars, jednou z nejlepších adventur historie, je fakt, o kterém není třeba debatovat. Od jeho vydání uplynulo už neuvěřitelných 28 let a nyní se vrátí v podobě kompletní předělávky Reforged od Revolution Software. Teoreticky můžeme říkat, že jde o remaster, nicméně ve hře, kde vizuální stránka sehrála důležitou roli, nezůstal pixel na pixelu.

Veškeré pozadí, po kterém se duo hlavních hrdinů pohybuje, autoři ručně překreslili. Veškeré sprity znovu rozanimovali a audio nejprve očistili od ruchů a následně vylepšili tak, aby odpovídalo moderním standardům. Celou hru si můžete zahrát ve 4K. Že nejde jen o výrazně detailní dobovou pixelatou změť, vám dobře ukáže trailer výše.

zdroj: Foto: Revolution Software

Popravdě, když jsem ukázku viděl, řekl jsem si, že Broken Sword vypadá úplně stejně jako v době, kdy jsem ho hrál. Což jsou samozřejmě růžové brýle nostalgie, protože dnes už tahle adventura vůbec nevypadá tak, jak jsme vnímali její kouzelnou grafiku v devadesátkách. Poznat to bylo už na Director’s Cutu, s nímž jsem se k titulu vrátil na 3DS, a Reforged je vizuálně prostě ještě někde jinde.

Pokud si tuhle úroveň vizuálu dokáže edice Reforged udržet po celou dobu, vrací se kultovní hra v podobě, která může s klidem oslovit i nové hráče zvyklé na jiné vizuální standardy, než nabízela původní verze nebo Remastered z roku 2010. Příběh totiž stále funguje, atmosféra hry je unikátní a celá zápletka kolem honby nepravděpodobných spojenců za tajemstvím Templářů by měla snadno odolat zubu času.

Uvidíme 19. září, kdy Broken Sword: Shadow of the Templars: Reforged vychází na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendu Switch.