Silent Hill ožívá na Twitteru. Vrací se slavná série?

3. 8. 2020 11:14 | autor: Pavel Makal

Herní série Silent Hill patří, nebo spíše patřila, ke královnám survival hororu. Na přelomu tisíciletí měřila síly především s akčnějším a popravdě i méně strašidelným Resident Evilem, ale čím víc se mu snažila přiblížit, tím horší to ve výsledku bylo.

Léta plynula, časy geniálního druhého dílu jsou dávno ty tam, a i když dosud poslední díl dostali na starost vývojáři z Brna, kteří mají s děsem a hrůzou rozsáhlé zkušenosti, na slovutné kořeny už navázat nedokázali.

Jiskřičku naděje vykřesal Hideo Kodžima v roce 2014, když během Gamescomu předvedl takzvaný Playable Teaser, zkráceně P.T. Děsivá ukázka, která autorovi těchto řádků málem přivodila infarkt, brzy odhalila své spojení s projektem Silent Hills – patrně rebootem celé značky, na němž měl Kodžima pracovat s Guillermem del Torem a Normanem Reedusem.

Vztahy s vydavatelstvím Konami ale zaskřípaly do té míry, že byl celý projekt zrušen a Kodžima odejit. A zatímco geniální designér si zvládl založit vlastní studio a se dvěma výše zmíněnými přáteli vytvořit Death Stranding, na Silent Hill se dál snáší hustá mlha.

zdroj: Vlastní

Čas od času z ní ale probleskne nějaký ten drb nebo spekulace. Velmi častým šiřitelem takových zvěstí je insider s přezdívkou Dusk Golem, který se primárně věnuje Resident Evilu a v nedávné době přinesl v předstihu například informace o zasazení a názvu osmého dílu.

Dusk Golem tvrdí, že se Silent Hill brzy vrátí v rebootu, který neponese žádné číselné označení. Mezi další spekulace patří i to, že by hra měla vyjít exkluzivně na PlayStation 5. Bohužel se na červnovém odhalení nové konzole a her od Sony neobjevila, Konami navíc v minulosti popřelo, že by na novém Silent Hillu se Sony spolupracovalo.

Mezi další zvěsti patří i to, že by se režisér Christophe Gans měl pokoušet o další filmovou adaptaci. A kdy jindy cílit na stříbrné plátno, když ne ruku v ruce s novým herním dílem?

Uprostřed všech těchto protichůdných informací a chaosu došlo k oživení oficiálního účtu Silent Hillu na Twitteru. Ten se zatím blýskl jen sdílením artworků a screenshotů z Dead by Daylight, kam v nedávné minulosti přibyl ikonický Pyramid Head a Heather Mason ze třetího dílu, doufám ale, že to nebyl jediný účel resuscitace.

Konami dlouhodobě své slavné značky využívá spíše ke smutku fanoušků, kromě reedic a pačinko automatů můžeme vzpomenout například na zhůvěřilost Silent Hill: Book of Memories pro PS Vita.

Capcom je se svým Resident Evilem momentálně na koni a o míle napřed, tak doufejme, že i Konami chytí svěží vítr do plachet (nebo Silent Hill prodá schopnějšímu vydavateli) a překvapí nás podobně jako před šesti lety s P.T. Kdo by nechtěl znovu poslouchat hlasité kroky rozléhající se po prázdných ulicích, vidět podivné, klepající se stíny mizející v mlze a děsit se šumícím rádiem?