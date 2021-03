Sifu je poctou kung-fu filmům od tvůrců Absolvera

1. 3. 2021 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Na Sifu jsme v závěru minulého týdne po jeho oznámení na čtvrtečním State of Play trochu pozapomněli, úplně ho vynechat by ale byla určitě škoda. Tvůrci šermířského Absolvera z pařížského studia Sloclap se tentokrát vydali trochu víc na východ a rozhodli se vyprávět klasický příběh učedníka kung-fu, který se postupně stává mistrem.

V případě hlavního hrdiny či hrdinky v Sifu mu tedy pomáhá fakt, že pokaždé, když coby hratelná postava zemře, probudí se starší a zkušenější. Chybět samozřejmě nemůže příběhová linka v podobě honby za osm let připravovanou pomstou. Smrt vlastní rodiny budete muset oplatit pěti zabijákům.

Tvůrčí tým měl ale k vytvoření hry trochu jinou motivaci, a to lásku k bojovým uměním. „Začalo to tím, že se Jordan [Layani, spoluzakladatel] přihlásil do školy Bak Mei kung-fu, nadchl se pro to a ostatní členové týmu se k němu postupně přidali a začali navštěvovat stejné kurzy,“ vysvětluje druhý spoluzakladatel studia Sloclap, Pierre Tarno.

V Sifu tedy můžete očekávat poměrně realistické zpracování soubojového systému, na kterém vývojáři spolupracují se svým bojovým mistrem. Pomáhá jim i s některými detaily ohledně zasazení – v traileru třeba navrhl přidat do scény s meditací kouřící kadidlo. V Sifu nicméně nechybí nadpřirozený prvek magického medailonu, který hlavní postavu po smrti pokaždé oživí.

„Kung-fu doslova znamená mistrovství skrz úsilí. Není možné ho dosáhnout tím, že člověk bude číst knížky nebo sledovat videa. Musíte hodně cvičit, abyste se zlepšili. Stárnutí pro nás symbolizuje čas strávený tréninkem,“ osvětlil Layani, proč si zvolili zrovna tuhle metaforu.

Kung-fu se nedá naučit sledováním filmů, ale pro Sloclap byly filmy s Jackiem Chanem a dalšími mistry bojových umění samozřejmě velkou inspirací – jako svůj oblíbený jmenují hongkongský The Prodigal Son z roku 1981. V úvodním traileru si také můžete povšimnout několika pomrknutí, ať už na konkrétní situace, nebo jen na typické postupy.

Ačkoliv má být Sifu trochu vážnější než vaše běžná Křižovatka smrti, nebudete muset být vždycky tak docela čestní a sportovní. Myšleno tak, že ke své výhodě v boji můžete využívat okolní prostředí, nepohodlné padouchy třeba prostě shodit ze schodů, anebo si z rozbité lahve vytvořit improvizovanou zbraň. Obvykle budete čelit přesile a jste přece bojovníci, ne sebevrazi.

Čistě singleplayerové Sifu má vyjít letos na podzim na PC (v Epic Games Store), PS4 a PS5.